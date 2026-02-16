Celebran saltillenses celebran Día del Amor y la Amistad

César y Gabriela sellaron su amor tras dos décadas de historia, mientras Saltillo vivió un 14 de febrero con alta afluencia y fuerte derrama económica

El 14 de febrero fue un día memorable para César y Gabriela, quienes decidieron casarse después de 20 años de amor. La pareja eligió esta fecha significativa para conmemorar su unión, recordando el día en que se conocieron en 2006.

En una entrevista con Info7, César comentó: “Se nos hizo una fecha para conmemorar exactamente el día en que nos conocimos”.

Gabriela, emocionada, expresó su felicidad: “Imagina, quería casarme desde hace 20 años con él. Éramos novios y nos reencontramos”. Este compromiso resalta la fortaleza de su amor, y ambos están decididos a cuidar el lazo que los une.

A la par de esta celebración, miles de parejas saltillenses salieron a las calles para disfrutar del Día del Amor y la Amistad.

Muchos optaron por paseos, cenas y pequeños detalles que simbolizaban su afecto. Amistades también se hicieron presentes para celebrar la camaradería y el valor de la amistad.

Impacto Económico: Un San Valentín Próspero para los Comerciantes

El Día de San Valentín resultó ser un éxito notable para los comerciantes locales. Las ventas de flores, peluches, joyas y otros regalos experimentaron un aumento significativo, especialmente en un periodo que tradicionalmente impulsa las ganancias. Restaurantes y bares también reportaron una gran afluencia, con filas visibles de parejas que buscaban disfrutar de una cena romántica.

Sin embargo, muchos comerciantes comenzaron a rematar la mercancía no vendida al día siguiente, especialmente flores, a mitad de precio.