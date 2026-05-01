Celebran menores de General Cepeda su día con taller de reciclaje

Por: Irene Zapata 30 Abril 2026, 11:22 Compartir

Los niños participaron de manera interactiva en la construcción de robots reciclados con el fin de impulsar el cuidado del medio ambiente

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La fundacion Ecolimpio y la Fundación Yuye Martínez llevaron a cabo un exitoso taller de reciclaje en el Centro de Cultura y Bellas Artes Santa Anita, en Saltillo, para celebrar el Día del Niño. Este evento, que se ha convertido en una tradición, reunió a niños de diez comunidades de General Cepeda. José Alfredo Apess Iga, representante de la organización, destacó que apoyar la educación es una de las inversiones más rentables para el futuro de las comunidades. Durante el taller "Roboto Roto", los niños participaron de manera interactiva en la construcción de robots reciclados, inspirados por personajes que viajaron del futuro al presente para motivar el cuidado del medio ambiente. Este taller, creado en 2019 por César Fernández de la Reguera, diseñador industrial egresado de la UNAM, busca generar un impacto positivo en la conciencia ambiental de los niños mexicanos a través del reciclaje.