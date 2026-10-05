Celebran en Monclova tradicional bendición de mascotas

Durante la festividad religiosa en Coahuila, el párroco reflexionó sobre el uso de animales de compañía como sustitutos de familia.

La bendición de mascotas congregó este domingo a familias en el templo de San Francisco de Asís de Monclova, donde perros, gatos y otros animales recibieron el rito con motivo de la festividad dedicada al santo patrono de los animales.

La celebración también se realizó en el marco del VIII Centenario del tránsito de San Francisco de Asís, conmemorado durante 2026.

Fray Efrén de la Torre Torres, párroco del templo de San Francisco de Asís en Monclova, explicó que la relación del santo con los animales aparece en distintos episodios de su vida y predicación.

¿Por qué San Francisco de Asís es relacionado con los animales?

El sacerdote recordó que Francisco de Asís concebía la creación como parte de su experiencia religiosa y mantenía una relación particular con las criaturas que encontraba durante sus recorridos.

Relató que San Francisco incluso dirigía su mensaje hacia los animales cuando las personas no atendían sus palabras. Entre los episodios que forman parte de su tradición se encuentra el encuentro con aves que dejaron de cantar mientras escuchaban su predicación y otro en el que llamó a los peces, que se aproximaron a la superficie del agua.

La celebración tuvo además un significado especial porque durante este año se conmemoran 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. El aniversario corresponde a su muerte, ocurrida entre el 3 y el 4 de octubre de 1226, por lo que el festejo recuerda ocho siglos de su tránsito y no de su nacimiento.

Bendición de mascotas y responsabilidad familiar

Durante la celebración, Fray Efrén de la Torre Torres llamó a las familias a evitar que los animales de compañía sean utilizados como sustitutos de los hijos.

Consideró que el crecimiento de hogares donde perros y gatos ocupan un espacio afectivo cada vez mayor refleja cambios sociales que también deben llevar a reflexionar sobre el papel de la familia.

El párroco señaló que las personas tienen una necesidad natural de establecer vínculos familiares y ejercer la maternidad o la paternidad. Explicó que parte de esa necesidad puede dirigirse actualmente hacia los animales, principalmente en hogares donde las parejas o personas deciden no tener descendencia.

“Hay casas solas de las abuelitas que están llenas hasta de cinco perros, 10, 15 gatos”, comentó el sacerdote al referirse a hogares donde las mascotas ocupan un espacio importante. Añadió que incluso dentro de su familia existen casos de personas que conviven con varios perros y gatos.

¿Qué planteó el sacerdote sobre las mascotas?

Fray Efrén aclaró que tener mascotas no representa por sí mismo un problema, sino que la situación cambia cuando los animales son utilizados para cubrir necesidades afectivas propias de las relaciones humanas.

Por ello, planteó la necesidad de fortalecer los vínculos familiares y evitar que los animales ocupen el lugar que corresponde a los hijos.

El religioso también expresó preocupación por algunas manifestaciones relacionadas con la identidad de niños y adolescentes. Mencionó el término “therian”, utilizado para describir a personas que se identifican simbólicamente con animales, y señaló que este fenómeno debe observarse dentro de los cambios culturales que experimenta la sociedad.

San Francisco de Asís y el llamado a formar familias

Fray Efrén relacionó parte de los cambios demográficos actuales con los mensajes que durante años han impulsado la decisión de no tener hijos.

Consideró que gobiernos, instituciones y medios de comunicación han contribuido a modificar la percepción sobre la maternidad y la paternidad, con efectos que ya pueden observarse en distintas sociedades.

El sacerdote puso como referencia a varios países europeos que enfrentan bajas tasas de natalidad y un proceso de envejecimiento poblacional. Señaló que Alemania, Francia y Dinamarca han recurrido a la llegada de población extranjera ante las dificultades generadas por la reducción de sus poblaciones y la falta de nuevas generaciones.

La celebración reunió a familias con sus mascotas

El llamado del párroco se produjo durante una celebración dedicada a San Francisco de Asís, cuya figura está vinculada con el respeto hacia los animales y con una visión de la creación basada en la fraternidad.

Durante 2026, la familia franciscana conmemora el VIII Centenario de su tránsito mediante distintas actividades religiosas y pastorales.

La bendición de mascotas mantuvo así su sentido religioso y permitió destacar la responsabilidad hacia los animales de compañía. Al mismo tiempo, Fray Efrén planteó que el afecto hacia perros, gatos y otras especies debe convivir con el fortalecimiento de las relaciones humanas y familiares.

La celebración del Día de San Francisco de Asís reunió a familias que acudieron con sus animales para recibir la bendición y participar en las actividades religiosas.

El encuentro también abrió un espacio para reflexionar sobre los cambios en los hogares, la disminución de la natalidad y la necesidad de preservar los vínculos familiares.