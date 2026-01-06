Celebran en Frontera, Coahuila, a los boleros en su día

El municipio de Frontera reconoció la labor de los boleros con un festejo en donde la alcaldesa Sari Pérez Cantú entregó algunos presentes

En el marco del Día del Bolero o Ilustrador de zapatos, el Ayuntamiento de Frontera realizó un reconocimiento público a trabajadores de este oficio tradicional, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en la plaza principal del municipio, donde se destacó la dignidad, historia y valor cultural de esta actividad que ha acompañado por décadas la vida social de la comunidad.

El director de Arte y Cultura del municipio, Jaime Quirino, señaló que este homenaje marca un hecho relevante, al ser la primera ocasión en muchos años que se retoma de manera formal la celebración del Día del Bolero en esta ciudad, recordando que existen antecedentes históricos de esta celebración de 1994, durante la administración del entonces alcalde Moisés Antonio Asís Siller.

Explicó que cada 5 de enero se conmemora a nivel nacional el Día del Bolero o Ilustrador de zapatos, un oficio que consideró noble, digno y profundamente arraigado en las plazas públicas, donde no solo se brinda un servicio, sino también se construyen relaciones sociales y se comparten historias.

Jaime Quirino destacó que los boleros forman parte esencial del paisaje urbano y cultural de Frontera, particularmente en la plaza principal, donde personajes como Víctor, bolero tradicional, han sido testigos de innumerables anécdotas, conversaciones y encuentros cotidianos con ciudadanos de todas las edades.

Subrayó que el reconocimiento no solo busca celebrar el trabajo manual de los boleros, sino también visibilizar su papel como narradores de la historia viva del municipio, al ser espacios de diálogo, memoria y convivencia comunitaria que fortalecen la identidad local.

El funcionario resaltó la presencia de la alcaldesa Sari Pérez Cantú durante el festejo, quien acudió personalmente a partir el pastel y entregar presentes a los boleros, gesto que consideró una muestra del interés permanente de la administración municipal por reconocer a quienes contribuyen a la vida social de Frontera.

Añadió que este acto cobra un significado especial al ser impulsado por la primera mujer alcaldesa del municipio, quien decidió retomar y dignificar una tradición que había sido relegada durante años, devolviéndole su lugar dentro de la agenda cultural local.

Buscan institucionalizar la celebración

Jaime Quirino adelantó que existe la intención de que esta celebración se institucionalice y se realice de manera permanente cada año, con el objetivo de que cada edición sea más significativa y fortalezca el reconocimiento social hacia los boleros del municipio.

Indicó que la Dirección de Arte y Cultura trabajará para que este tipo de actividades se integren como parte de la política cultural del Ayuntamiento, fomentando el respeto y la preservación de oficios tradicionales que forman parte del patrimonio intangible de Frontera.

Finalmente, destacó la importancia de seguir impulsando la cultura del bolero de zapatos en la plaza principal, al considerar que es ahí donde se conserva viva una tradición histórica que conecta generaciones y mantiene vigente una identidad colectiva profundamente arraigada en la comunidad.