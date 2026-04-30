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Celebran el Día del Niño con actividades y apoyos en comunidades

Por: Christyan Estrada

29 Abril 2026, 14:16

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La organización Acción Revolucionaria celebró el Día del Niño en Coahuila con más de 150 festejos distribuidos en distintas regiones del estado

Celebran el Día del Niño con actividades y apoyos en comunidades

Con una jornada que supera los 150 festejos en distintas regiones del estado, la organización Acción Revolucionaria celebró el Día del Niño llevando actividades recreativas y apoyos a comunidades de Coahuila, informó su dirigente, Antonio Trejo. 

Las actividades comenzaron desde el pasado fin de semana en ejidos, colonias y comunidades donde la agrupación tiene presencia, con eventos que reúnen en promedio entre 40 y 50 menores, principalmente hijos de familias afiliadas. 

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Trejo explicó que estas celebraciones forman parte del trabajo social que realiza la organización, no solo en la gestión de servicios, sino también en la generación de espacios de convivencia para las familias. 

La jornada ha tenido presencia en municipios de la región Sureste como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda, así como en la región Carbonífera y Norte del estado, incluyendo Múzquiz, Sabinas, Monclova, Piedras Negras, Acuña y Nava.

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Durante los festejos se han entregado bolos con dulces, obsequios y apoyos alimentarios, además de promover programas sociales como materiales de construcción a bajo costo, tinacos, pintura e impermeabilizantes. 

El dirigente adelantó que las actividades continuarán en los próximos días en la región Sureste, para después trasladarse a la zona Carbonífera y Norte, con cierre programado el próximo domingo en Ramos Arizpe.

 

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