Celebran el Día del Adulto Mayor en el Centro Estatal

La directora Bertha C. Castellano destacó que el evento busca reconocer a los adultos mayores y darles un espacio de convivencia, respeto y acompañamiento

Con música, regalos y diversas actividades, el Centro Estatal del Adulto Mayor celebró con entusiasmo el Día del Adulto Mayor.

La directora del centro, doctora Bertha Christina Castellano, informó que el evento fue organizado con el objetivo de reconocer y brindar un espacio de convivencia a las personas mayores. Asimismo, destacó la importancia de cuidar y atender a este sector de la población, al señalar que los adultos mayores requieren acompañamiento, respeto y atención en distintas etapas de su vida.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales, juegos de lotería, bailables y rifas. Además, recibieron obsequios simbólicos por parte de los organizadores.

“Me siento muy contenta, porque aquí convivimos con amigos y nos hacen sentir que todavía somos importantes”, expresó la señora Carmen López, de 72 años.

Por su parte, el señor Rafael Martínez, de 80 años, mencionó que estas celebraciones los animan a seguir activos. “Uno a veces se siente solo, pero cuando hay eventos como este, se olvida la tristeza y lo pasamos muy bien”.

Otros asistentes señalaron la importancia de que se realicen más actividades de este tipo.

“A nuestra edad, lo que más necesitamos es compañía y sentirnos escuchados.

Aquí encontramos eso, además de cariño”, comentó la señora María de Jesús Ramírez, de 76 años.

El evento concluyó con la participación de un grupo musical que interpretó canciones de antaño, las cuales fueron coreadas por los presentes, quienes agradecieron la organización de la celebración en su honor.

Adultos mayores de Saltillo celebran su día y llaman a no ser olvidados por sus familias

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, abuelitos de Saltillo participaron en distintas celebraciones y actividades organizadas para reconocer su importancia dentro de la sociedad.

Sin embargo, algunos de ellos señalaron que no todo es motivo de festejo, ya que uno de los principales problemas que enfrentan es el abandono por parte de sus propias familias, incluso de los hijos, lo que en algunos casos los lleva a vivir en soledad y, en situaciones más graves, a morir sin compañía.

“Nos hacen falta más momentos con los hijos; a veces nos visitan muy poco y uno quisiera tenerlos cerca”, compartió la señora Josefina Ramírez, de 78 años.

Además, destacaron que otra de las principales necesidades que padecen es la falta de recursos económicos y la dificultad para acceder a medicamentos, pues cuando no cuentan con seguro médico, los costos se vuelven inaccesibles.

“Lo que ganamos de pensión no alcanza, y si uno se enferma es todavía más difícil porque los medicamentos cuestan mucho”, comentó el señor Manuel López, de 81 años.

Por ello, enviaron un mensaje a las familias saltillenses para recordar que los adultos mayores también son importantes y que no deben ser tratados como un objeto al que se puede hacer a un lado.

“Solo pedimos respeto y compañía, no queremos lujos, solo que nos tomen en cuenta y no nos dejen solos”, expresó la señora Rosa María Torres, de 74 años.

Pese a las dificultades, los asistentes agradecieron los eventos realizados en su honor, ya que les permiten convivir y sentirse reconocidos. “Aquí cantamos, bailamos y nos divertimos, aunque muchos regresamos a casa solos, al menos por un rato nos sentimos acompañados”, mencionó el señor Alfonso Medina, de 79 años.