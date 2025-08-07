Celebran Consulta Legislativa en la Región Centro

Diputados de Coahuila realizan Consulta Legislativa en Frontera para escuchar a la ciudadanía sobre reformas de inclusión y derechos humanos

Diputados del Congreso del Estado de Coahuila visitaron el municipio de Frontera para llevar a cabo la siguiente etapa de la “Consulta Legislativa”, un espacio para escuchar la opinión y el sentir de la ciudadanía, en especial de personas en situación de vulnerabilidad, con respecto a diversas iniciativas de reformaen materia de inclusión y derechos humanos.

En este encuentro se contó con la participación de representantes de personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT+.

La diputada Luz Elena Morales Núñez dio un mensaje en el marco de esta reunión, en el que destacó la importancia de la participación ciudadana previo a la realización de las reformas:

“El que sepa la ciudadanía en qué estamos trabajando, cómo lo vamos a hacer, y que estén de acuerdo también en la manera en que se están presentando las reformas es parte de esta consulta. Algo que nos propusimos como Legislatura es tener un Congreso de puertas abiertas y un Congreso cercano, así como lo estamos haciendo el día de hoy aquí”.



Para esta “Consulta Legislativa” previamente se hizo una convocatoria pública en todo el estado y continuará llevándose a cabo en diferentes regiones con el fin de que todas las personas interesadas puedan participar.