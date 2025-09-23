Celebran con éxito la Expo UAAAN 2025 en Saltillo

La celebración incluyó concursos gastronómicos, presentaciones de bailables folclóricos y un emotivo cierre con el concierto de La Ronda de Saltillo

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) vivió un fin de semana lleno de alegría, tradición y reencuentros con la realización de la EXPO UAAAN 2025, un evento que reunió a estudiantes, egresados y familias en torno al orgullo de pertenecer a esta histórica institución.

La celebración incluyó concursos gastronómicos, presentaciones de bailables folclóricos y un emotivo cierre con el concierto de La Ronda de Saltillo, agrupación nacida en esta casa de estudios y símbolo de identidad universitaria.

La EXPO no solo fue un espacio para mostrar el talento y la riqueza cultural de la comunidad Narro, sino también un punto de encuentro entre generaciones de estudiantes provenientes de distintos estados del país.

Esta diversidad y entusiasmo han convertido al evento en una tradición en constante crecimiento, consolidándose como uno de los momentos más esperados del año por quienes han pasado por las aulas y campos de la UAAAN.

Gracias a la gran respuesta y participación de la comunidad universitaria, la EXPO UAAAN 2025 fue considerada un éxito rotundo.

Desde ya, se trabaja en la edición 2026, la cual promete superar expectativas y continuar fortaleciendo los lazos que unen a la familia Narro. ¡Felicidades a la UAAAN por este evento memorable!