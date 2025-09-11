Celebraciones por San Nicolás de Tolentino en Ramos Arizpe

Habitantes y visitantes coincidieron en que esta edición de la celebración tuvo gran participación, un joven asistente señaló que el ambiente fue festivo

Con motivo de las festividades en honor a San Nicolás de Tolentino, Santo Patrono de Ramos Arizpe, el 10 de septiembre se realizaron cierres temporales en diversas calles del primer cuadro de la ciudad.

Las vialidades que permanecieron bloqueadas fueron Gustavo Espinoza, en el tramo de Allende a bulevar Plan de Guadalupe; Benito Juárez, de Allende a bulevar Plan de Guadalupe; Morelos, de Gómez Farías a De la Fuente; así como Ocampo, también de Gómez Farías a De la Fuente.

Durante la jornada se llevaron a cabo distintos actos litúrgicos y celebraciones.

Desde las 6:00 de la mañana se entonaron las tradicionales Mañanitas, seguidas de una misa de acción de gracias a las 7:00 horas. Posteriormente, al mediodía se celebró la Santa Misa Solemne, y por la tarde se efectuaron dos misas de acción de gracias, a las 18:00 y 19:00 horas.

Las danzas comenzaron a partir de las 10:00 de la mañana y las festividades concluyeron con un espectáculo de fuegos pirotécnicos a las 22:00 horas.

Habitantes y visitantes coincidieron en que esta edición de la celebración tuvo gran participación.

Venimos cada año en familia, es una tradición muy bonita y no nos la perdemos, sobre todo por la misa del mediodía y las danzas”, comentó la señora María de los Ángeles, vecina de la colonia Centro.

Por su parte, un joven asistente señaló que el ambiente fue festivo y familiar:

Me gustaron mucho los juegos pirotécnicos, había mucha gente y todo estuvo muy bien organizado.

Se siente bonito ver cómo la ciudad se une para celebrar al Santo Patrono”, expresó Ricardo, originario de Ramos Arizpe.

También comerciantes del primer cuadro destacaron que la celebración representa un impulso económico. “Desde temprano llegó gente a comprar antojitos y aguas frescas, estos días siempre nos ayudan mucho en las ventas”, dijo Laura, quien instaló un puesto frente a la parroquia.

Las autoridades de Tránsito Municipal exhortaron a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados, hacer uso de rutas alternas y atender los señalamientos para garantizar el desarrollo ordenado y seguro de las celebraciones.