Celebra UAdeC desfile de bienvenida para los nuevos lobos

El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó este tradicional desfile e invitó a los más de 41 mil nuevos alumnos a sentirse parte prioritaria de la universidad

La cita fue en el parque de béisbol Ramón Mendoza en Campo Redondo. Ahí llegaron alumnos de las diferentes escuelas y facultades para participar en el tradicional desfile de bienvenida de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Fue el rector de la Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, quien encabezó este tradicional desfile anual e invitó a los más de 41 mil nuevos educandos a sentirse parte prioritaria de la universidad.

“Muy contento, es el tradicional desfile de nuestros Lobos, lo mismo se hace en todas las Unidades. Empezamos en la Unidad Sureste muy contentos. Es un evento universitario en donde nos expresamos con esa libertad que tienen los jóvenes, de hacer unidad, de hacer equipo, de trabajar, pero, sobre todo, de darles a ellos un sentido de pertenencia”, señaló el rector.

Fue así como cerca de miles de alumnos se sumaron a este desfile de bienvenida que, en esta ocasión, cambió de trayectoria. Debido a que los estudiantes recorrieron la Prolongación David Berlanga, bulevar Nazario Ortiz, bulevar Valdés Sánchez, Salvador González Lobo y calle Hidalgo hasta llegar a su culminación en el citado recinto deportivo ubicado atrás de rectoría.