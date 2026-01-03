Celebra sector industrial aprobación de subasta de AHMSA

Canacintra indica que AHMSA ha sido históricamente el bastión económico de Monclova y su recuperación sigue siendo estratégica para el desarrollo regional

La iniciativa privada y el sector industrial de la Región Centro de Coahuila calificaron como positiva la aprobación judicial para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) como unidad productiva, al considerar que abre la puerta a la reactivación económica de Monclova.

El presidente de la Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, señaló que el anuncio fue recibido con fe y esperanza, ya que el empresariado confiaba en que el proceso concluiría bajo este esquema.

“Sabíamos que el proceso iba a terminar finalmente de esa manera, teníamos fe y esperanza en que se autorizara la venta como unidad productiva”, expresó el dirigente industrial en entrevista.

No obstante, aclaró que aún falta conocer quién será el inversionista que obtenga la adjudicación final dentro del concurso mercantil, lo que marcará el rumbo inmediato de la empresa.

Indicó que, una vez autorizada la venta y emitida la convocatoria, el proceso podría avanzar con rapidez, ya que los interesados y las propuestas ya están identificadas.

“Esperemos que sea pronto, que sea antes de que termine el primer mes, porque ya no falta nada y entre más rápido, pues mejor para Monclova”, puntualizó.

Mtanous Falco subrayó que la ciudad necesita cerrar este capítulo de incertidumbre para permitir que los trabajadores reciban pagos pendientes y se reactive la economía regional.

Añadió que la reactivación de AHMSA es clave para dinamizar sectores productivos que continúan detenidos, particularmente talleres y proveedores que dependían directamente de la siderúrgica.

Reconoció que, durante los últimos años, el empresariado local ha impulsado una diversificación industrial y económica para no depender únicamente de la siderurgia.

Sin embargo, sostuvo que AHMSA ha sido históricamente el bastión económico de Monclova y su recuperación sigue siendo estratégica para el desarrollo regional.

“Hay muchos talleres que siguen parados y que estaban hechos a la medida de la siderúrgica, por eso creemos que la reactivación es muy importante”, afirmó.

Llamó a que el proceso de adjudicación se conduzca con seriedad y prudencia, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar el entorno laboral, sindical y empresarial.

Llamado a un proceso responsable

El presidente de Canacintra indicó que el desenlace está ahora en manos de la jueza federal y de quienes integran el proceso de adjudicación, por lo que confió en una resolución responsable.

“Hay que ir con calma, tomar este tema con seriedad y no hacer cosas que manchen el ambiente laboral, sindical o empresarial”, señaló.

Finalmente, reiteró que el sector industrial permanecerá atento al desarrollo del concurso mercantil, con la expectativa de que una decisión acertada permita la reactivación de AHMSA y la recuperación económica de Monclova.