Celebra Policía de Ramos Arizpe posadas en comunidades rurales

Los agentes organizaron este convivio que permitió a los menores disfrutar de juegos mecánicos y un ambiente de sana convivencia

Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe compartieron el espíritu navideño menores de la zona rural, al realizar una posada en beneficio de 250 estudiantes de la Escuela Primaria “Emilio Carranza” y del Jardín de Niños “Venustiano Carranza”, en el ejido Paredón.

Como parte de las acciones de proximidad social impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, los agentes organizaron este convivio que permitió a los menores disfrutar de juegos mecánicos y un ambiente de sana convivencia, fortaleciendo los lazos entre la corporación y la comunidad.

Durante la jornada, los niños y niñas recibieron juguetes, bolos y refrigerio, en un entorno lleno de alegría y entusiasmo, reflejo del compromiso institucional de la Policía Municipal por fomentar valores de cercanía, solidaridad y bienestar entre la niñez ramosarizpense.