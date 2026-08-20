Celebra Coparmex Coahuila Sureste nueve décadas de representación

En el evento se destacaron 31 años sin huelgas, 201 inversiones por 172,522.8 millones de pesos y generación de más de 78 mil empleos entre 2024 y 2026

Coparmex Coahuila Sureste celebró este martes 90 años de historia, consolidada como una de las organizaciones empresariales con mayor permanencia en la región y como un espacio de representación del sector privado frente a los distintos gobiernos.

El organismo tiene su origen en 1936, cuando empresarios de Saltillo comenzaron a organizarse bajo un esquema patronal inspirado en experiencias que ya existían en otras entidades del norte del país.

La organización surgió décadas antes de que Saltillo y Ramos Arizpe se transformaran en el corredor industrial que actualmente concentra buena parte de la actividad manufacturera de Coahuila.

Su primera etapa estuvo ligada a empresarios tradicionales de la región, particularmente de sectores como los molinos y otras actividades comerciales, para posteriormente incorporar compañías relacionadas con manufactura, industria automotriz, servicios, educación y comercio.

En el marco de la celebración por las nueve décadas, Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, señaló que la historia de la organización ha estado marcada por crisis, transformaciones económicas y distintos retos para los empresarios.

“Los empresarios siempre hemos enfrentado adversidades y retos y siempre la clave ha sido la unión”, expresó.

Consideró que esa capacidad de organización ha permitido mantener vigente al centro empresarial y enfrentar distintas etapas económicas y políticas.

“La unión del empresariado es lo que nos ha mantenido adelante, nos ha mantenido a flote. Vienen otros retos, los vamos a superar”, señaló.

López Villarreal destacó que organismos como Coparmex han permitido al sector empresarial contar con una voz propia y mantener capacidad de interlocución frente a las autoridades.

“Son los que han venido a hacer la pauta y los que han hecho la diferencia en México para que el empresariado tenga una voz y un contrapeso ante cualquier tipo de gobierno”, afirmó.

El dirigente consideró que actualmente la función empresarial tampoco debe limitarse a confrontar o señalar diferencias, sino a construir acuerdos que permitan mantener el crecimiento económico.

“Hay que saber cómo ser aliados con el gobierno, ver para adelante, ser positivos y confiar en que el gobierno va a sacar adelante junto con el empresariado”, señaló.

Como parte de la conmemoración, representantes de Coparmex Nacional destacaron las condiciones de seguridad y estabilidad laboral de Coahuila como factores que continúan influyendo en las decisiones de inversión.

Uno de los indicadores mencionados durante el encuentro fueron los 31 años sin huelgas que acumula Coahuila, condición que el sector empresarial relacionó con la estabilidad de las relaciones laborales entre trabajadores y empresas.

También se señaló que entre 2024 y 2026 se han confirmado 201 inversiones en el estado, con un monto conjunto de $172 mil 522.8 millones de pesos y una expectativa de 78 mil 519 empleos directos.

Tan solo durante 2026, con corte al 6 de agosto, se contabilizaban 31 proyectos de inversión por $19 mil 759.5 millones de pesos, relacionados con la generación de 12 mil 291 empleos.

Durante el encuentro empresarial también se destacó la presencia de Coahuila en sectores como la producción de vehículos y autopartes, incluyendo unidades eléctricas, además de su participación en las exportaciones de equipo de transporte.

Para López Villarreal, uno de los principales aportes de las empresas sigue siendo precisamente la generación de fuentes de trabajo.

“Sobre todo a través de la creación de empleos, que es el principal programa social”, expresó.

A lo largo de sus nueve décadas, Coparmex Coahuila Sureste ha acompañado la transformación de la economía regional, desde una actividad empresarial tradicional hasta la consolidación de un corredor vinculado con los sectores automotriz, metalmecánico y manufacturero.

La celebración incluyó una museografía conmemorativa con distintos momentos de la historia del organismo y una cena de gala en la que López Villarreal realizó su toma de compromiso al frente del centro empresarial.

En el aniversario también participaron el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, así como representantes empresariales y autoridades estatales.

A 90 años de su creación, Coparmex Coahuila Sureste enfrenta ahora una etapa marcada por nuevos retos económicos, tecnológicos y laborales, mientras mantiene la función que su actual presidente considera central desde su nacimiento: mantener unido al empresariado y darle una voz propia en la discusión pública y económica de la región.