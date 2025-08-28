Celebra Congreso de Coahuila el Foro 'Voz Joven'

Durante este foro se desarrollaron mesas de trabajo que permitieron a los jóvenes identificar problemáticas que los afectan

Este miércoles en el Congreso de Coahuila se llevó a cabo el Foro Juvenil “Voz Joven”, un espacio de diálogo impulsado por el Poder Legislativo, con el objetivo de recopilar propuestas, inquietudes y reflexiones de los jóvenes de Saltillo en temas como medio ambiente, seguridad, emprendimiento, igualdad de género, salud y deporte.



Este evento fue encabezado por la diputada María del Mar Treviño Garza, coordinadora de la Comisión de Jóvenes y Niñez del Congreso.

Otros de los participantes que acudieron fueron la diputada Magaly Hernández Aguirre; el licenciado Luis Arcadio de La Peña, director del CBTIS 97; así como estudiantes de facultades y universidades de distintos puntos de la ciudad.



Durante este foro se desarrollaron mesas de trabajo que permitieron a los jóvenes identificar problemáticas que los afectan, mismos que presentaron propuestas y soliciones a las mismas.



Este formato busca fomentar la participación activa, el pensamiento crítico y el compromiso social, convirtiendo al foro en una plataforma para escuchar, proponer, impulsar y ejecutar políticas públicas en beneficio de las y los jóvenes.



Otro de los objetivos es la elaboración y presentación de iniciativas de ley que permitan a las juventudes de Saltillo incidir de manera efectiva en el marco normativo del Estado.