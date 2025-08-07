Cecytec lanza carreras nuevas en Coahuila como vitivinicultura

Cecytec Coahuila suma cinco nuevas carreras técnicas este semestre, incluyendo vitivinicultura en Ramos Arizpe y Arteaga, y aumentará su matrícula 8%

A partir de este semestre, los planteles del Cecytec en Ramos Arizpe y Arteaga incorporarán una nueva carrera técnica enfocada en vitivinicultura, gestión comercial y turismo, como parte del programa estatal de expansión académica impulsado por la Dirección General del subsistema.

Azucena Ramos Ramos, directora del Cecytec Coahuila, informó que este programa forma parte de una estrategia para diversificar la oferta educativa en áreas con alto potencial de desarrollo económico.

En total, cinco nuevas carreras técnicas comenzarán a impartirse en distintos municipios del estado desde este mes de agosto.

Además de la carrera en enoturismo, los planteles ofrecerán programas en inteligencia artificial, ciencia de datos y administración del autotransporte.

Cada una de estas carreras contará con uno o dos grupos de 60 estudiantes, de acuerdo con la demanda registrada.

Ramos señaló que, con estas nuevas incorporaciones, la matrícula del Cecytec estatal crecerá entre un 7 y 8 por ciento, alcanzando los 20 mil estudiantes inscritos en los diversos planteles.

Tan solo en el ciclo de nuevo ingreso, se estima la incorporación de 6 mil jóvenes.

En el caso específico de la carrera de vitivinicultura, se eligieron los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga para su implementación inicial, debido a que en Parras de la Fuente ya opera una oferta similar a través de la Universidad Tecnológica de Parras (UTP).

Las actividades arrancarán con cursos de inducción y profesionalización docente para garantizar una formación técnica de calidad, acorde con los estándares del sector productivo.

Por el momento, no se contempla la eliminación de ninguna de las 16 carreras que ya se imparten en el sistema Cecytec, por lo que la oferta total se elevará a 21 programas formativos.