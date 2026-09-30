Cecilia Guadiana pide licencia durante debate en el Senado

El pleno del Senado comenzó la discusión la mañana de este martes de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum

La senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano, solicitó licencia para ausentarse este martes, justo cuando el Senado de la República debatía una reforma relacionada con la doble nacionalidad.

La iniciativa plantea que quienes ocupen la Presidencia de México o una gubernatura cuenten únicamente con nacionalidad mexicana. Guadiana, quien nació en Laredo, Texas, se separó temporalmente de su cargo en medio de la discusión.

Su suplente tomó protesta en el Senado

En varias ocasiones, Guadiana habló de la posibilidad de buscar ser candidata a la gubernatura de Coahuila en 2029 con el respaldo de grupos de su partido. Aunque el equipo de la legisladora aseguró que la licencia se solicitó únicamente por los días 29 y 30 de octubre por cuestiones personales y retomará su cargo a partir del día 1 de noviembre. Sin embargo, ayer mismo, en una tercera sesión , tomó protesta su suplente: Rocío Guadalupe De Aguinaga Peraza.

Entrevistado en el Senado, en el marco de la discusión de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, Larry Rubin, presidente de American Society of México, dijo que conversó con diversos senadores de Morena, PT y PVEM, principalmente aquellos que tienen doble nacionalidad, para convencerlos de votar en contra, o al menos abstenerse, en esta reforma.

Los senadores de Morena Ricardo Sheffield, Cecilia Guadiana y Javier Corral son ciudadanos de Estados Unidos.

Reforma establece requisitos para cargos ejecutivos

El pleno del Senado comenzó la discusión la mañana de este martes de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum a los artículos 86, 116 y 122 de la Carta Magna.

El dictamen establece el requisito aplica para los cargos de elección popular de la Presidencia de la República, las gubernaturas de los 31 estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, quienes aspiren a una candidatura por dichos cargos deberán presentar ante la autoridad electoral su renuncia a otra nacionalidad diferente a la mexicana.

“Quien posea otra nacionalidad deberá acreditar fehacientemente ante la autoridad electoral competente, previamente a la solicitud de registro de su candidatura, haber renunciado a ella, en los términos que establezca la ley”, mencionó la reforma al artículo 82 constitucional.

De aprobarse hoy, esta reforma entrará en vigor en el proceso electoral del año 2028 y no afectará a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos.