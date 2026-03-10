CECyTE Coahuila se convierte en entidad certificadora nacional

Azucena Ramos, directora general, señaló que representa un avance importante para el subsistema educativo, ya que permitirá mejorar la formación académica

El subsistema CECyTE Coahuila fue reconocido como entidad certificadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), lo que permitirá fortalecer la calidad educativa, capacitar mejor a los estudiantes y ofrecer certificaciones vinculadas directamente con las necesidades del sector productivo, informó su directora general Azucena Ramos.

La funcionaria explicó que este reconocimiento, obtenido en diciembre pasado, permitirá al subsistema participar en los procesos de certificación de competencias laborales, además de integrarse al Comité Nacional de CONOCER, donde el sistema de CECyTE tendrá representación.

Ramos señaló que convertirse en entidad certificadora representa un avance importante para el subsistema educativo, ya que permitirá mejorar la formación académica, elevar los estándares de calidad y generar egresados mejor preparados para integrarse al mercado laboral.

Detalló que uno de los objetivos es iniciar un proceso gradual de certificación dentro del propio sistema educativo, comenzando con directores, coordinadores académicos y administrativos, para posteriormente incluir a todo el personal docente.

Explicó que este proceso se desarrollará a lo largo de un año o año y medio, con la finalidad de consolidar un sistema educativo más competitivo y alineado a las exigencias de la industria.

La directora de CECyTE Coahuila destacó que estas certificaciones también permitirán ofrecer servicios de capacitación a empresas, en coordinación con el sector productivo, con el objetivo de identificar qué competencias laborales requiere la industria y preparar a los estudiantes en esas áreas.

Añadió que este modelo también contribuirá a que el subsistema avance hacia una mayor autosustentabilidad, debido a que el presupuesto educativo suele ser limitado, por lo que las certificaciones pueden representar una alternativa para fortalecer el equipamiento, los talleres y la infraestructura educativa.

En otro tema, Ramos informó que recientemente inició en Arteaga la carrera técnica de Viticultura y Enoturismo, la primera de su tipo en Coahuila, la cual actualmente cuenta con 80 estudiantes inscritos.

Indicó que durante el primer año los alumnos cursan un tronco común, mientras que a partir del siguiente ciclo escolar comenzarán con las materias de especialidad, en una carrera diseñada para responder al crecimiento del sector vitivinícola en la región.

Finalmente, señaló que existe interés en que este programa académico pueda extenderse en el futuro a municipios como Parras de la Fuente, donde la industria del vino también mantiene un importante desarrollo.