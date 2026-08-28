CDHEC refuerza agenda de derechos humanos durante gira en Torreón

La CDHEC reforzó en Torreón la defensa de derechos humanos con autoridades, empresas y asociaciones, además de impulsar atención a vulnerables.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, realizó una gira de trabajo por Torreón, donde revisó el seguimiento de quejas y recomendaciones con personal de la Segunda Visitaduría Regional, además de sostener reuniones con autoridades municipales para fortalecer la defensa y promoción de los derechos humanos.

Durante su visita, Rodríguez Canales se reunió con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, y con el consejero jurídico del Ayuntamiento, Gerardo Márquez Guevara, con quienes acordó fortalecer la coordinación y establecer una agenda de trabajo conjunta. También entregó la renovación del distintivo “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos” a la empresa Internacional Rania.

Como parte de las actividades de inclusión, el ombudsman visitó la Asociación Sonrisa Azul de Niños con Autismo, donde abordó acciones para visibilizar y promover los derechos de niñas, niños y adultos con autismo. Asimismo, sostuvo un encuentro con la directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón, Claudia Martínez, para acordar una agenda de pláticas sobre derechos humanos y salud mental dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, Rodríguez Canales se reunió con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, a quienes reconoció por su participación en la 18ª Competencia Mundial de Derechos Humanos “Nelson Mandela”, celebrada en Ginebra, Suiza, donde el equipo universitario obtuvo un lugar entre los cinco primeros. Con estas acciones, la CDHEC busca fortalecer su presencia en la región y promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos.