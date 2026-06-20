CDHEC reconoce a estudiantes por logro en derechos humanos

Los reconocimientos fueron entregados a las estudiantes Yolanda Ríos Cortés y Paloma Flores de la Torre, así como al profesor Fernando Gustavo Ruz Dueñas

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) entregó reconocimientos al equipo representativo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila, por su destacada participación en el XXXI Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la American University Washington College of Law, en Washington, D.C.

Durante una ceremonia realizada la mañana de este viernes, el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, felicitó a las estudiantes y docentes que formaron parte del equipo universitario, destacando el compromiso, preparación y talento demostrados en una de las competencias académicas más importantes en materia de litigio internacional de derechos humanos.

Competencia reunió a participantes de más de 20 países

El certamen, celebrado del 17 al 22 de mayo, reunió a equipos de más de 20 países de América, Europa, Asia y el Caribe. Se trata del único concurso trilingüe (español, inglés y portugués) enfocado en la formación de estudiantes de Derecho en el uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como mecanismo de protección y reparación ante violaciones a los derechos fundamentales.

En esta edición, el tema central fue “El derecho a la protesta bajo el derecho internacional de los derechos humanos: la protección legal y desafíos pendientes”.

“A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, reciban nuestra más sincera felicitación y nuestro profundo reconocimiento. Gracias por demostrar que el talento, la preparación y el compromiso con los derechos humanos pueden trascender fronteras y por representar dignamente a la Universidad Autónoma de Coahuila y a nuestro estado”, expresó Rodríguez Canales.

Los reconocimientos fueron entregados a las estudiantes y oradoras Yolanda Ríos Cortés y Paloma Flores de la Torre, así como al profesor Fernando Gustavo Ruz Dueñas, docente de la AIDH y responsable de la asesoría en la elaboración del memorial y la preparación para las rondas orales.

Al evento asistieron además la maestra Magdalena López Valdéz, integrante de la AIDH, familiares de los estudiantes reconocidos, alumnos y personal de la CDHEC.

Obtienen doble logro histórico para la Universidad Autónoma de Coahuila

Cabe destacar que el equipo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos obtuvo un doble logro histórico al avanzar hasta la ronda de semifinales y recibir el Premio al Mejor Memorial de las Víctimas en Español, reconocimiento que marca un precedente para la Universidad Autónoma de Coahuila al ser la primera ocasión en que la institución obtiene este galardón internacional dentro de dicha competencia.