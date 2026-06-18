CDHEC fortalece coordinación con los 38 municipios de Coahuila

La Comisión de Derechos Humanos impulsa la Ruta DH y unidades de enlace para mejorar la atención de quejas y capacitar a corporaciones municipales

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila trabaja de cerca con cada uno de los 38 municipios de Coahuila: a través de la ruta DH, y las unidades de enlace que trabajan dentro de los Ayuntamientos, afirmó José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la CDHEC.

La Ruta DH, explicó, es una serie de compromisos muy claros en materia de Derechos Humanos, donde el municipio se compromete a cumplirlos con el acompañamiento de la Comisión.

“El otro es las unidades de enlace con los municipios, para que trabaje el tema de Derechos Humanos. Algunos municipios sí establecen una dirección, otros lo que hacen es hacerlo parte de la Secretaría del Ayuntamiento”.

Rodríguez Canales dijo que hasta ahora se han recibido cerca de 30 quejas, mientras que el año pasado se recibieron mil 500.

Recalcó que no todas las quejas terminan en una recomendación, y que en 2025 se emitieron 30, mientras que en 2024 fueron 40.

Las quejas que más se presentan, dijo, son por la actuación de policías municipales, dilación en la gestión, dilación en la atención de la propia policía y otros temas por deficiencias en materia de servicios.

Apuntó que la CDHEC ha capacitado de manera constante a los cuerpos de policía para reducir la incidencia de quejas en contra de elementos de Seguridad Pública.

“Los policías que reciben la capacitación de la Comisión salen muy informados y saben muy bien que es lo que está en el marco de los Derechos Humanos”.

Apuntó que en el caso de los turistas o cualquier otra persona que sienta que sus derechos humanos han sido vulnerados, se pueden acercar para interponer una queja de ser necesario.