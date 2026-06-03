CDHEC fortalece alianzas por los derechos humanos en Coahuila

La CDHEC impulsó la creación de una Unidad Enlace y la incorporación de Acuña al programa Ruta DH para fortalecer la atención ciudadana y las políticas públicas

Con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto a las garantías individuales en la entidad, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, concluyó una gira de trabajo de tres días por los municipios de Monclova, San Juan de Sabinas, Piedras Negras y Acuña.

Durante esta jornada, el ombudsman estatal consolidó importantes alianzas gubernamentales y empresariales enfocadas en la inclusión, la seguridad y el desarrollo social.

En el municipio de Acuña, Rodríguez Canales sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor. En dicho encuentro, se formalizó la creación de la "Unidad Enlace de Derechos Humanos", convirtiendo a Acuña en el tercer municipio del estado en adoptar este mecanismo para agilizar la atención de quejas y optimizar los procesos de solicitudes de información.

Asimismo, Acuña se integró como el quinto municipio de Coahuila en implementar el programa institucional “Ruta DH”. Esta estrategia busca diseñar y ejecutar políticas públicas municipales con un estricto enfoque de derechos humanos, incidiendo de manera prioritaria en los sectores de seguridad, salud, educación y desarrollo social.