CBTIS 97 proyecta crecer y sumar más alumnos en Coahuila

El director del plantel señaló que actualmente el CBTIS 97 se encuentra en proceso de consolidar nuevos espacios educativos

Durante la celebración del torneo de fútbol organizado por la Universidad Carolina, representantes del CBTIS 97 estuvieron presentes encabezados por su director, Luis Arcadio de la Peña, quien aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo que ha recibido el plantel por parte del alcalde de Saltillo, Javier Díaz, así como de diversas autoridades estatales, municipales y federales.

Proyecto para ampliar espacios educativos

El director del plantel señaló que actualmente el CBTIS 97 se encuentra en proceso de consolidar nuevos espacios educativos con el objetivo de ampliar su capacidad y recibir a un mayor número de estudiantes

Explicó que, de mantenerse el crecimiento en la matrícula, la institución podría convertirse próximamente en la escuela con más alumnos en todo el estado de Coahuila.

Refuerzan medidas de seguridad en el plantel

Asimismo, De la Peña lamentó que recientemente en otro plantel educativo de la misma delegación se hayan registrado situaciones irregulares relacionadas con la detección de sustancias prohibidas.

Indicó que este tipo de hechos mantienen en alerta a las instituciones educativas, por lo que el CBTIS 97 ha reforzado las medidas de seguridad dentro del plantel, brindando mayor tranquilidad a los padres de familia y a la comunidad estudiantil.