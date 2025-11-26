CBTIS 97, ejemplo nacional de seguridad y alta demanda

Se fue consolidando como una escuela de alta demanda gracias a sus resultados y ambientes formativos, que importa e incluso lleva ya 75 días sin riñas

En su más reciente gira por el país, el director general de la DGETI, Rolando de Jesús López Saldaña visitó la ciudad de Saltillo, donde reconoció el notable avance de los planteles educativos en Coahuila en materia de seguridad y desarrollo académico tomando como ejemplo el CBTIS 97 como un ejemplo nacional de evolución institucional,

Recordó que el plantel ha trabajado de la mano con los gobiernos local, estatal y federal en acciones de salud mental para jóvenes, reafirmando que la unión y la calidad continúan siendo el sello Ver la educación técnica media superior en el estado de Coahuila