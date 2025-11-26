Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

CBTIS 97, ejemplo nacional de seguridad y alta demanda

Por: Antonio Herrera

25 Noviembre 2025, 17:58

Compartir

Se fue consolidando como una escuela de alta demanda gracias a sus resultados y ambientes formativos, que importa e incluso lleva ya 75 días sin riñas

CBTIS 97, ejemplo nacional de seguridad y alta demanda

En su más reciente gira por el país, el director general de la DGETI, Rolando de Jesús López Saldaña visitó la ciudad de Saltillo, donde reconoció el notable avance de los planteles educativos en Coahuila en materia de seguridad y desarrollo académico tomando como ejemplo  el CBTIS  97 como un ejemplo nacional de evolución institucional, 

WhatsApp Image 2025-11-25 at 5.22.10 PM.jpeg

Se fue consolidando como una escuela de alta demanda gracias a sus resultados y ambientes formativos, que importa e incluso lleva ya 75 días sin riñas al interior o al exterior del plantel educativo 

Recordó que el plantel ha trabajado de la mano con los gobiernos local, estatal y federal en acciones de salud mental para jóvenes, reafirmando que la unión y la calidad continúan siendo el sello Ver la educación técnica media superior en el estado de Coahuila

Comentarios