CBTIS 97 cumple 50 años y pide mejorar seguridad escolar

Ante el ataque ocurrido en la Secundaria General número 13 de Torreón, el director subrayó que la prevención debe involucrar a toda la comunidad educativa

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Con cinco décadas de trayectoria, el CBTIS 97 de Saltillo celebró este viernes su aniversario, destacando el papel que ha tenido en la formación de generaciones de estudiantes de educación media superior técnica.

Actualmente, el plantel cuenta con alrededor de 3 mil 700 alumnos, lo que lo coloca entre las instituciones de mayor demanda en la ciudad, luego de atravesar distintas etapas a lo largo de su historia.

Durante la ceremonia, el director Luis Arcadio de la Peña Martínez recordó que años atrás el plantel enfrentó problemas relacionados con inseguridad, como ingreso de armas blancas, venta de sustancias prohibidas y robo de pertenencias entre estudiantes.

Señaló que el panorama ha cambiado mediante el trabajo coordinado de docentes, padres de familia, alumnos y autoridades escolares, permitiendo consolidar actualmente un entorno más seguro.

Ante el ataque ocurrido en la Secundaria General número 13 de Torreón, donde una subdirectora perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas, el director del CBTIS 97 subrayó que la prevención debe involucrar a toda la comunidad educativa.

Consideró necesario mantener los protocolos de seguridad, estar atentos a lo que ocurre dentro y fuera de las aulas y, especialmente, fortalecer el acompañamiento emocional de los jóvenes para detectar oportunamente cualquier situación de riesgo.