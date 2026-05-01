CBTIS 97 abre convocatoria y proyecta aumento en su matrícula

Actualmente, continúa abierto el proceso de solicitud de fichas para los aspirantes que deseen presentar el examen y obtener un lugar.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 97 se prepara para el próximo periodo escolar con expectativas de crecimiento sin precedentes en su matrícula estudiantil.

El director del plantel, Luis Arcadio de la Peña, informó que la institución está lista para aplicar el examen de admisión, al tiempo que destacó el notable incremento en la demanda que ha tenido la escuela en los últimos años.

De acuerdo con el directivo, actualmente continúa abierto el proceso de solicitud de fichas para los aspirantes que deseen presentar el examen y obtener un lugar en cualquiera de los dos turnos, matutino o vespertino.

El CBTIS 97, ubicado al sur de Saltillo, ha experimentado un crecimiento considerable, por lo que se busca consolidar un nuevo avance en la matrícula con la incorporación de más estudiantes en este próximo ciclo.

Asimismo, Luis Arcadio de la Peña agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como del Ayuntamiento de Saltillo y otras autoridades, por incluir a esta institución en diversos programas educativos.

Entre estos apoyos destacó la entrega de becas a alumnos del plantel, lo que contribuye a fortalecer las oportunidades académicas de la comunidad estudiantil.