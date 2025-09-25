Causa movilización reporte de niña desaparecida en Colegio

Gran movilización se registró este miércoles ante el reporte realizado por familiares de una menor de 13 años, la cual desapareció del colegio María Álvarez

Gran movilización se registró la tarde de este miércoles ante el reporte realizado por familiares de una menor de 13 años, la cual desapareció del colegio María Álvarez, ubicado sobre las calles Pedro Agüero y Centenario, en la Zona Centro.

La madre de la menor, de nombre Melany, informó que al acudir a recogerla, no fue ubicada y solo estaba su mochila. Ante esto, solicitó el apoyo de la policía, ya que se ignoraba a quién se había entregado a la menor o por dónde pudo haber salido de las instalaciones.

Asimismo, la madre exigía una explicación a la directora de la institución, pues las cámaras presuntamente no estaban funcionando. “Nada más me dicen que no está, que se perdió, que la cámara ahora sí vio que se salió, pero que la cámara del exterior no me la pueden mostrar”.

Ante esta situación, la madre solicita el apoyo de la sociedad para ubicar a Melany.