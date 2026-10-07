Caterpillar cuestiona oferta de CIESA para adquirir AHMSA

La postura de Caterpillar será evaluada por el juzgado junto con el cumplimiento de las condiciones impuestas a los participantes

CIESA, la empresa que presentó la oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir AHMSA y MINOSA, enfrenta cuestionamientos legales ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. El problema radica en que CIESA cuenta con un capital social de apenas 60 mil pesos y no reveló las fuentes de financiamiento que respaldarían la operación durante la subasta.

José Luis Delgado Montoya, apoderado legal de Caterpillar Crédito, un acreedor privilegiado en el concurso mercantil, solicitó formalmente a la jueza que aplique rigurosamente las bases de la subasta.

Delgado Montoya advirtió que la propuesta no debe extender el proceso si CIESA no demuestra la garantía de seriedad requerida para los participantes.

La garantía de seriedad supera los 56 millones de dólares

La garantía exigida asciende a 56 millones 368 mil 903.03 dólares, equivalente al 5 por ciento del valor mínimo de referencia establecido para la venta de la unidad productiva de las empresas en quiebra.

Según el escrito presentado por Delgado Montoya, representante legal de Caterpillar Crédito, ninguno de los postores calificados había proporcionado dicha garantía dentro del plazo inicialmente establecido en el calendario de la subasta realizada el 25 de septiembre.

No obstante, durante la diligencia, José Arturo Domínguez Arteaga, representante legal de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, presentó una oferta en efectivo por 1 mil 400 millones de dólares para adquirir la unidad productiva.

Caterpillar cuestiona las fuentes de financiamiento de CIESA

Caterpillar consideró relevante que el documento utilizado por CIESA para acreditar su personalidad jurídica en el procedimiento señala que la sociedad cuenta con un capital social de tan solo 60 mil pesos.

Además, el acreedor señaló que Domínguez Arteaga no reveló durante la diligencia las fuentes de financiamiento ni el respaldo de terceros inversionistas que permitirían a la empresa cumplir con el compromiso económico contenido en la oferta.

Es importante aclarar que el señalamiento de Caterpillar no constituye una determinación judicial sobre la capacidad económica de CIESA. Tampoco demuestra por sí solo que la empresa sea incapaz de reunir los recursos necesarios para concretar la operación.

La objeción de Caterpillar se centra en que, al momento de la audiencia, el representante de la empresa no explicó dentro del procedimiento de dónde provendrían los recursos necesarios para respaldar una oferta de tal magnitud.

El juzgado otorgó 10 días para presentar la garantía

Después de la subasta, el juzgado otorgó a CIESA y a los demás postores calificados un plazo de 10 días para exhibir la garantía de seriedad por la cantidad de 56 millones 368 mil 903.03 dólares.

Esta garantía deberá presentarse en los términos establecidos por el juzgado y quedar acreditada a satisfacción de la autoridad judicial y de la sindicatura encargada del proceso de quiebra y liquidación de AHMSA y MINOSA.

Caterpillar solicitó que, si CIESA o alguno de los demás postores omite presentar la garantía correspondiente, se tenga por perdido su derecho como participante y se deje de considerar válida su postura durante el procedimiento.

El acreedor argumentó que permitir que una oferta permanezca vigente sin el respaldo exigido podría generar una expectativa de compra que posteriormente no se concrete, lo que ocasionaría nuevos retrasos en la venta de los activos de las empresas quebradas.

Por lo tanto, Caterpillar solicitó al juzgado que adopte las medidas necesarias para evitar que el procedimiento se dilate y que, en caso de incumplimiento, continúe el proceso de venta conforme a las bases previamente autorizadas.

La oferta permanece sujeta a la evaluación judicial

El escrito, presentado como respuesta a la vista ordenada por la jueza tras la audiencia de subasta del 25 de septiembre, se incorporó a los expedientes 19/2023 y 77/2022, correspondientes a AHMSA y MINOSA.

La postura de Caterpillar será evaluada por el juzgado junto con el cumplimiento de las condiciones impuestas a los participantes. Por lo tanto, el documento no representa una resolución que descarte la oferta de 1 mil 400 millones de dólares.

Además, no establece que CIESA no pueda obtener el financiamiento necesario para la operación. En cambio, cuestiona que en la audiencia no se hayan explicado las fuentes de recursos que respaldarían el compromiso asumido ante el juzgado.