Cateo en Monclova deja armas y droga aseguradas

La Fiscalía investiga la procedencia de los pertrechos hallados durante la madrugada, sin que se reportaran personas detenidas.

Un total de cinco armas de fuego y diversas cantidades de sustancias con características de marihuana y cristal fueron aseguradas durante un cateo realizado durante la madrugada del miércoles en un inmueble de Monclova. El operativo fue resultado de una investigación iniciada a partir de información obtenida por elementos de la Policía de Reacción, cuyos datos permitieron a la Fiscalía General del Estado integrar las diligencias necesarias y solicitar ante un juez la autorización para ingresar al domicilio.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro de Coahuila, informó que la orden de cateo fue ejecutada alrededor de las dos de la madrugada por elementos de corporaciones estatales y federales. Durante la intervención fueron localizadas tres armas cortas y dos armas largas. Entre las primeras se encontraba una pistola calibre nueve milímetros y dos armas calibre .22, mientras que los rifles asegurados serían utilizados para actividades de cacería.

El funcionario explicó que uno de los rifles es calibre .22, aunque al momento de proporcionar la información todavía no se contaba con el calibre de la segunda arma larga. Los indicios fueron asegurados por las autoridades y quedaron sujetos al procedimiento correspondiente de cadena de custodia.

Procesan sustancias aseguradas durante el cateo

Además de las armas, los agentes localizaron sustancias que presentaban características similares a la marihuana y al cristal. Sin embargo, al momento de darse a conocer los resultados del operativo, todavía no se había establecido el peso exacto de las sustancias. Lazo Chapa indicó que especialistas de Servicios Periciales de la Fiscalía comenzaron con el procesamiento de los indicios. Los estudios permitirán determinar oficialmente qué sustancias fueron aseguradas, así como sus características y cantidades.

La investigación que derivó en el cateo comenzó con información proporcionada por agentes de la Policía de Reacción. A partir de esos datos se desarrollaron distintas diligencias que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar la orden judicial. Una vez obtenida la autorización, las corporaciones de seguridad ingresaron al inmueble para efectuar la búsqueda y aseguramiento de los objetos y sustancias relacionados con la investigación. El domicilio quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continuaban las diligencias ministeriales.

Adulto mayor recibe atención médica

En el lugar también se encontraba un hombre de aproximadamente 80 años, quien no fue detenido durante el operativo. Debido a su estado de salud, fue trasladado para recibir atención médica, ya que presentaba un cuadro severo de cirrosis. El delegado de la Fiscalía aclaró que el traslado del adulto mayor obedeció exclusivamente a razones relacionadas con su condición médica. La persona no quedó a disposición de las autoridades en calidad de detenida.

Hasta el momento de la entrevista tampoco se había informado sobre personas detenidas como consecuencia directa del cateo. La Fiscalía mantenía abiertas las investigaciones para establecer la procedencia de las armas y las sustancias aseguradas. Los indicios permanecerán sujetos a los análisis periciales y a las diligencias ministeriales correspondientes. Con los resultados de estas investigaciones, las autoridades podrán determinar si existen elementos para fincar responsabilidades penales a alguna persona relacionada con los objetos encontrados en el inmueble.