Catean inmuebles en Saltillo y Ramos Arizpe por investigaciones

La Fiscalía realizó dos cateos por investigaciones de robo de combustible y trata de personas; no se reportaron detenidos ni aseguramientos

Dos cateos por investigaciones distintas fueron realizados durante el fin de semana en Ramos Arizpe y Saltillo por personal de la Fiscalía General del Estado, uno relacionado con el robo de combustible a una unidad de transporte de personal y otro dentro de una indagatoria por trata de personas.

El primero se ejecutó en un domicilio ubicado en calle Portal de San Juan número 826, en el fraccionamiento Portales del Valle, en Ramos Arizpe, después de que un juez autorizó la diligencia dentro de una carpeta de investigación por el delito de robo.

De acuerdo con la orden judicial fechada el 4 de septiembre, el objetivo del cateo era localizar y asegurar indicios vinculados con la extracción de combustible, entre ellos recipientes de plástico con capacidad aproximada de 20 litros que pudieran contener diésel, así como herramientas utilizadas para sustraer combustible de una unidad de transporte de personal.

El documento judicial establece además que los investigadores debían buscar objetos, instrumentos o productos relacionados con el delito para incorporarlos a la carpeta abierta contra quien o quienes resulten responsables.

Tras la diligencia, el inmueble quedó asegurado por la Fiscalía mientras continúan las investigaciones.

El segundo operativo se desarrolló en Saltillo, en un domicilio de la colonia Latinoamericana, en la calle Juan de la Barrera y Chapultepec, como parte de una investigación relacionada con la presunta comisión del delito de trata de personas.

En este caso participaron personal de la Fiscalía General del Estado y del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para dar cumplimiento a una orden de cateo dentro de las indagatorias que ya se encontraban en curso.

La intervención forma parte del seguimiento a investigaciones previas relacionadas con este delito, por lo que el inmueble fue inspeccionado en busca de elementos que puedan aportar información a la carpeta correspondiente.

En ambos cateos se contó con apoyo de las policías municipales de Ramos Arizpe y Saltillo, además de elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, quienes participaron en tareas de seguridad y resguardo durante las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas derivadas de estos dos operativos ni sobre el total de objetos asegurados, por lo que las investigaciones permanecen abiertas para determinar responsabilidades.