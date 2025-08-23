Catean escuela de enfermería por operar sin registro en Saltillo

Autoridades buscaban localizar documentos relacionados con alumnos y trabajadores, equipo de videovigilancia y dinero presuntamente obtenido mediante fraudes

Durante la tarde del jueves, autoridades de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en una escuela técnica de enfermería que operaba sin registro oficial y que es señalada por presunto fraude en agravio de estudiantes.

El operativo se efectuó en el inmueble ubicado en la calle Urdiñola 653, entre Jesús Nuncio y Magnolia, en la colonia González Cepeda, con la participación de agentes ministeriales, policía estatal y personal militar, quienes ingresaron al plantel tras la autorización de un juez de control.

De acuerdo con el oficio 0395/2025, firmado por la jueza Dorian Sarely Martínez Marente, la diligencia se llevó a cabo en contra de Jennifer Joselin Rivera, representante del Instituto de Asistencia Médica IDEAM “Florence Nightingale”.

Las autoridades buscaban localizar documentos relacionados con alumnos y trabajadores, equipo de videovigilancia y dinero presuntamente obtenido mediante el fraude. Hasta el momento no se ha especificado el monto ni la cantidad de afectados.

Fuentes cercanas al caso señalaron que hace alrededor de mes y medio personal de la Secretaría de Educación acudió a la institución para solicitar su registro oficial. La directora del plantel respondió que no tenía intención de incorporarse a la SEP, argumentando un convenio con una universidad reconocida.

Se informó además que la escuela ofrecía carreras técnicas sin contar con autorización, lo que derivó en la investigación y en el aseguramiento del inmueble.