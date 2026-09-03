Catean domicilio por posible trata de personas en Saltillo

Afirmaron que mantienen una postura respetuosa hacia la vida de cada habitante y prefieren continuar con sus actividades con normalidad,

Un operativo realizado en la colonia Ampliación Real de Peña, en Saltillo, llamó la atención de los habitantes de este sector luego de que elementos de distintas corporaciones acudieran a un domicilio de la calle El Abra para ejecutar una orden de cateo relacionada con una investigación por un posible caso de trata de personas los vecinos dicen, parecían personas normales..

Detienen a un hombre y una mujer

Durante el despliegue fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el inmueble habría sido utilizado como una casa de masajes y una joven señaló que presuntamente fue retenida contra su voluntad, pero de eso, tal parece, los vecinos, nunca se dieron cuenta y señalan que si la autoridad llegó al lugar, es por algo.

Operativo sorprende a vecinos del sector

La presencia de las autoridades generó sorpresa entre los vecinos, quienes señalaron que, si las corporaciones llegaron hasta ese domicilio, seguramente existía algún motivo para realizar la intervención.

Sin embargo, afirmaron que mantienen una postura respetuosa hacia la vida de cada habitante y prefieren continuar con sus actividades con normalidad, independientemente de lo que haya ocurrido dentro del inmueble.