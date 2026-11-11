Catean domicilio en el fraccionamiento Urdiñola

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Nueva Galicia, luego de que autoridades reunieran información mediante denuncias ciudadanas

Tres personas fueron aseguradas durante un cateo realizado por autoridades estatales y ministeriales en una vivienda del fraccionamiento Urdiñola, en Saltillo, donde se investigaba la posible venta de sustancias prohibidas.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Nueva Galicia, luego de que las autoridades reunieran información mediante denuncias ciudadanas y trabajos de investigación realizados en los últimos días.

De acuerdo con los primeros datos, las indagatorias apuntaban a que en el inmueble presuntamente se comercializaban sustancias ilícitas, por lo que un juez autorizó la revisión del lugar.

En el operativo participan agentes del Centro de Operaciones Estratégicas y peritos, quienes realizan la inspección para recabar indicios y determinar qué actividades se desarrollaban en la propiedad.

Las autoridades no han informado sobre la identidad de las tres personas aseguradas ni sobre los resultados del cateo, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer el saldo de la intervención.

Mientras continúan las diligencias, la calle Nueva Galicia permanece cerrada a la circulación en el tramo comprendido entre Manuel Pérez Treviño y Melchor Múzquiz. Se pide a los conductores tomar rutas alternativas.