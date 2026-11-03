Catean casa en Saltillo por caso de explotación sexual infantil

La Fiscalía de Coahuila aseguró una vivienda en Residencial Los Molinos tras la detención en Texas de un hombre por presuntos delitos contra menores

Una investigación por presuntos delitos de explotación sexual infantil en Estados Unidos llevó a la Fiscalía General del Estado de Coahuila a realizar un cateo y asegurar un inmueble ubicado en el fraccionamiento Residencial Los Molinos, en Saltillo, luego de recibir información de agencias estadounidenses sobre la detención de un hombre en Del Río, Texas.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la dependencia estatal, el detenido es investigado en Estados Unidos por su probable participación en la producción y almacenamiento de material de abuso sexual infantil, así como por posibles conductas de abuso y explotación de menores de edad.

La Fiscalía informó que el intercambio de información e inteligencia con las agencias estadounidenses permitió identificar una propiedad en Saltillo relacionada con las investigaciones, por lo que solicitó una orden de cateo ante un juez de Control del Poder Judicial.

La diligencia fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ingresaron al inmueble para realizar las actuaciones ministeriales correspondientes y recabar información relacionada con la investigación.

El domicilio quedó asegurado por la autoridad ministerial y permanecerá bajo resguardo mientras concluyen las diligencias y los peritajes necesarios para determinar su posible relación con los delitos investigados.

La Fiscalía de Coahuila señaló que la investigación también contempla posibles delitos de corrupción de menores y pornografía infantil, conforme a las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El operativo contó con la participación de la Policía Estatal de Coahuila, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Las autoridades estatales señalaron que los resultados de la inspección forman parte de una carpeta de investigación de carácter confidencial, por lo que los indicios recabados durante el cateo permanecen bajo resguardo ministerial.

La Fiscalía informó además que, con esta intervención, suman 644 cateos ejecutados en Coahuila como parte de las acciones de investigación y seguridad desarrolladas en el estado.

El inmueble de Residencial Los Molinos continuará asegurado hasta que concluyan las actuaciones periciales y ministeriales relacionadas con la investigación que involucra a autoridades de México y Estados Unidos.