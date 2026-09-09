Catean casa de masajes por posibles delitos en Saltillo

El funcionario explicó que durante este fin de semana se realizaron cateos simultáneos en distintos inmuebles de la Región Sureste

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Tras una denuncia por violencia, la Fiscalía General del Estado de Coahuila descubrió que una casa de masajes ubicada al norte de Saltillo podría estar relacionada con diferentes prácticas ilícitas, entre las que podría configurarse la trata de personas, informó el fiscal general, Federico Fernández Montañez.

El funcionario explicó que durante este fin de semana se realizaron cateos simultáneos en distintos inmuebles de la Región Sureste, luego de que las autoridades ampliaran las investigaciones derivadas de una denuncia por violencia.

“Llegamos a una de las propiedades señaladas de estos inmuebles y nos encontramos que no solo era un tema de violencia, sino un tema más complejo”, señaló.

Investigan posibles delitos de prostitución y trata de personas

Fernández Montañez detalló que como parte de las diligencias se obtuvieron nuevos testimonios, declaraciones, videos y otras evidencias que mantienen abierta la investigación.

Explicó que inicialmente el establecimiento se presentaba como una casa de masajes; sin embargo, las indagatorias apuntan a que detrás de esta actividad podrían existir otros hechos ilícitos, por lo que ya se analizan posibles delitos como prostitución y trata de personas.

Detenido sería objetivo prioritario en Chihuahua

El fiscal indicó que hasta el momento existe una persona detenida, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión, razón por la cual no se habían dado a conocer mayores detalles del operativo. Precisó que el detenido, además, es considerado un objetivo prioritario para el estado de Chihuahua, donde es investigado por su presunta participación en el delito de extorsión.

Finalmente, Fernández Montañez señaló que existe un trasfondo más amplio en el caso y que todavía hay varios delitos por determinar o consignar, por lo que la Fiscalía continuará con con las diligencias antes de proporcionar mayor información.

Añadió que los cateos permitieron reunir elementos que podrían ser determinantes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.