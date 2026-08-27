Catastro de Ramos Arizpe supera 26,000 atenciones en trámites

La dependencia acumula 26,733 atenciones, trámites y operaciones este año y, entre los servicios más solicitados, están escrituras, avalúos y pagos del predial

La Dirección de Catastro de Ramos Arizpe acumula 26,733 atenciones, trámites y operaciones durante 2026, principalmente relacionadas con propiedades, escrituras, avalúos y pagos del impuesto predial.

El tesorero municipal Juan Francisco Solís Rodríguez informó que una parte importante de las consultas corresponde a ciudadanos que buscan orientación para resolver trámites relacionados con casas, terrenos o documentación de sus inmuebles.

Entre enero y agosto se registraron mil 385 trámites vinculados con escrituras, además de cientos de avalúos, certificaciones y otros procedimientos.

A ello se suman más de 24,000 registros correspondientes al pago del impuesto predial, que concentran la mayor parte de las operaciones realizadas durante el año.

Entre los servicios disponibles también se encuentran certificados de no propiedad, constancias de pago del predial, certificaciones catastrales y reimpresión de recibos.

Solís Rodríguez señaló que una de las funciones de la dependencia es orientar a quienes desconocen qué documentos necesitan o qué procedimiento deben iniciar para resolver una situación relacionada con un inmueble.

“Si tienen una duda sobre su propiedad, necesitan algún documento o quieren realizar un trámite y no saben por dónde comenzar, pueden acercarse a Catastro”, indicó.

La dependencia mantendrá la atención durante el resto del año para trámites relacionados con regularización documental, avalúos, escrituras y obligaciones vinculadas con propiedades en Ramos Arizpe.