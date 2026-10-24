Caso Thalía Martínez: exdirectivo de ENGIE no comparece

La Fiscalía citó a un exdirectivo de ENGIE por la explosión en Matamoros que dejó a Thalía Martínez con quemaduras graves; no se presentó

A más de tres años de la explosión que dejó con quemaduras graves a Thalía Martínez en Matamoros, la investigación registra avances con la búsqueda de posibles responsabilidades dentro de la empresa ENGIE. Sin embargo, el proceso continúa sin que se concrete la comparecencia de uno de los exdirectivos señalados por la familia.

Salvador Martí, conocido como “Wikichava” y hermano de Thalía, informó que Julio “N”, quien se desempeñaba como director regional de ENGIE en 2023, fue citado por la Fiscalía el pasado 16 de octubre, pero no se presentó. Según explicó, las autoridades deberán continuar con las diligencias para llevarlo ante el órgano judicial y comunicarle formalmente la imputación correspondiente.

Martí señaló que uno de los avances más importantes fue la localización de una tubería de gas debajo de la banqueta y conectada a la zona del domicilio donde ocurrió la explosión, luego de excavaciones y peritajes que, afirmó, tardaron más de un año en concretarse. Sostuvo que este hallazgo contradice la postura inicial de la empresa, que negaba la existencia de una tubería en ese punto, y aseguró que la instalación presentaba una conexión irregular.

El periodista advirtió que el caso no debe analizarse como un hecho aislado, pues también mencionó incidentes relacionados con fugas y explosiones en otros municipios de Tamaulipas. Asimismo, cuestionó la falta de mantenimiento en las redes de distribución y pidió la intervención de las autoridades federales para revisar las condiciones en las que opera la infraestructura de gas natural.

Respecto a las responsabilidades, indicó que la investigación también busca alcanzar a directivos de mayor nivel. Añadió que la familia ha solicitado documentación a las autoridades regulatorias para sustentar sus señalamientos y que, de acuerdo con su versión, la empresa acumula multas millonarias por irregularidades operativas.

Estas declaraciones forman parte de las denuncias de la familia y no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial sobre la responsabilidad de ENGIE en la explosión.

En cuanto al estado de salud de Thalía, su hermano explicó que continúa enfrentando secuelas físicas y emocionales, con cicatrices en aproximadamente el 90 por ciento de la piel, además de la amputación de algunos dedos. Aseguró que los gastos médicos superan el millón de dólares y que actualmente no recibe atención médica, por lo que la familia enfrenta dificultades económicas y ha puesto a la venta una propiedad para cubrir sus necesidades.

También denunció que a Thalía le fue negado el registro en el padrón estatal de víctimas de Tamaulipas, trámite que la familia busca aclarar ante las autoridades correspondientes. Pese a las dificultades, Martí afirmó que su hermana mantiene la esperanza de obtener justicia y sostuvo que continuará alzando la voz para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades legales.