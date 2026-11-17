El centro de monitoreo especializado da seguimiento a más de 12 mil mujeres y funciona las 24 horas en coordinación con los 38 municipios.

Cerca de 350 personas han sido detenidas en Coahuila por incumplir medidas de protección dictadas a favor de mujeres víctimas de violencia, mediante un sistema de vigilancia que permite activar la intervención policial cuando una víctima denuncia que su agresor ha violado las restricciones impuestas por las autoridades.

La fiscal de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas, informó que el centro de monitoreo especializado mantiene seguimiento a más de 12 mil mujeres que cuentan con medidas de protección, a través de llamadas telefónicas y evaluaciones permanentes para identificar situaciones que puedan poner en peligro su integridad.

Explicó que el mecanismo funciona las 24 horas y mantiene comunicación directa con las corporaciones policiales de los 38 municipios de Coahuila, lo que permite solicitar el envío de patrullas incluso durante la madrugada.

Cuando una mujer informa que su agresor incumplió una medida de protección, el personal del centro emite un aviso inmediato al Ministerio Público y, si existe una situación de riesgo, solicita la intervención de la policía correspondiente.

“Hemos detenido a casi 350 personas que han violentado estas medidas de protección y han sido detenidas inmediatamente en el momento en que la mujer llama”, señaló la fiscal.

Salinas explicó que el sistema cuenta con un protocolo propio de valoración de riesgo, mediante el cual se analizan distintos indicadores desde que una mujer presenta una denuncia o las autoridades tienen conocimiento de un posible delito.

Esta evaluación no se limita al momento de la denuncia, sino que continúa durante el seguimiento de cada caso para detectar cambios en las condiciones de seguridad de la víctima.

El centro de monitoreo cumplirá su primer año de funcionamiento el próximo 9 de diciembre y, de acuerdo con la fiscal, se ha convertido en un mecanismo de respuesta para las mujeres que ya forman parte de la red de atención de la institución.

Para quienes no están incorporadas a este sistema, recordó que el número 911 continúa siendo la vía para solicitar auxilio inmediato.

Retiran armas de fuego en domicilios con antecedentes de violencia

Otro de los riesgos identificados por la Fiscalía es la presencia de armas de fuego en viviendas donde se han denunciado situaciones de violencia contra mujeres.

Katy Salinas informó que durante 2025 se retiraron más de 50 armas, mientras que en lo que va de 2026 se han realizado acciones relacionadas con otras 24.

Explicó que cuando una víctima advierte sobre la existencia de un arma en su domicilio, la Fiscalía puede solicitar la intervención del Poder Judicial o recurrir a medidas de separación del domicilio dictadas por el Ministerio Público, según las circunstancias del caso.

La funcionaria destacó que la presencia de armas constituye un factor que debe considerarse en la evaluación del riesgo para determinar las medidas de protección correspondientes.

Refugio estatal ha recibido a más de 60 mujeres y 80 menores

La fiscal también informó que durante los últimos dos años más de 60 mujeres en situaciones de riesgo inminente han recibido protección en el refugio estatal, junto con más de 80 niñas y niños.

Señaló que este espacio, a cargo de Liliana Salinas, ofrece resguardo a las víctimas mientras la Fiscalía integra las investigaciones correspondientes y desarrolla las acciones legales contra los presuntos agresores.

Durante su estancia, las mujeres pueden recibir capacitación para el empleo, mientras que sus hijas e hijos cuentan con atención educativa.

De acuerdo con Katy Salinas, se trata de casos en los que las condiciones de violencia hacen necesario separar a las víctimas de su entorno habitual para proteger su integridad.