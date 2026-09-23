Casi 300 detenidos por tomar alcohol en calles de Saltillo

La sanción por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública es de 40 UMAs, alrededor de 4 mil 600 pesos, además del arresto administrativo correspondiente

El operativo contra el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública ya dejó 297 personas detenidas en Saltillo, luego de que durante el pasado fin de semana fueran aseguradas otras 28.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el despliegue se mantiene de manera permanente y acumula ocho fines de semana de vigilancia.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que las acciones no buscan únicamente sancionar el consumo de alcohol, sino también reducir situaciones que suelen generarse alrededor de estas reuniones, como ruido durante la madrugada y conflictos entre vecinos.

Los recorridos se realizaron en colonias como Evaristo Pérez Arriola, Valencia, Andalucía, Isabel Amalia, Guayulera, San Nicolás de los Berros y Bellavista, con participación de distintas agrupaciones policiales.

De acuerdo con la Comisaría, este operativo también ha contribuido a disminuir de manera importante las riñas y conflictos en las colonias, particularmente en zonas donde vecinos habían reportado reuniones con consumo de alcohol y música a altas horas de la noche.

La sanción por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública es de 40 UMAs, alrededor de 4 mil 600 pesos, además del arresto administrativo correspondiente.