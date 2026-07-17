Caseta Plan de Ayala genera retrasos a viajeros en Coahuila

La funcionaria señaló que los retrasos impactan directamente a quienes utilizan esta vía, ya sea por motivos de trabajo, negocios o recreación

Las largas filas que con frecuencia se forman en la caseta de peaje Plan de Ayala, sobre la autopista Saltillo-Torreón, sí representan una afectación para la movilidad y la actividad turística de Coahuila, reconoció la subsecretaria de Turismo del Estado, Martha Moncada Barrera, quien pidió mejorar la operación de este punto carretero federal.

Filas en caseta afectan movilidad y turismo

La funcionaria señaló que los retrasos impactan directamente a quienes utilizan esta vía, ya sea por motivos de trabajo, negocios o recreación, al generar tiempos de espera que, dijo, podrían evitarse con una mejor operación de la infraestructura.

“Sí afecta porque a cualquier persona le toca llegar a la caseta y que innecesariamente se hagan filas largas, con vacaciones y sin vacaciones. Las personas tienen su tiempo y eso tiene un valor, ya sea para trabajo o para turismo”, expresó.

Moncada Barrera relató que recientemente experimentó esta situación al transitar por la autopista, cuando una falla en el sistema obligó al personal de la caseta a suspender temporalmente el cobro para evitar un mayor congestionamiento vehicular.

“Me tocó el sábado. No tenían internet y ya no nos cobraron en ese momento porque no podían detener todo el tráfico”, comentó.

Piden agilizar el paso en la autopista Saltillo-Torreón

La subsecretaria recordó que la operación de esta caseta corresponde al ámbito federal, aunque consideró necesario que se implementen acciones para agilizar el paso de los automovilistas, especialmente durante periodos de alta afluencia.

En ese sentido, respaldó los exhortos que se han presentado para solicitar mejoras en la operación de las casetas ubicadas sobre la carretera Saltillo-Torreón y confió en que las autoridades competentes atiendan el problema.

“Qué bueno que se han presentado esas iniciativas porque sí requerimos movilidad para todos los temas: trabajo, turismo y actividades diarias. Ojalá que ese tipo de propuestas permeen en las autoridades competentes para que tengamos más fluidez”, señaló.

Además, indicó que otro de los inconvenientes reportados por los usuarios es la limitada disponibilidad de métodos de pago en la caseta, ya que, según explicó, en algunos momentos únicamente se acepta efectivo, situación que también contribuye a retrasar el flujo vehicular.

La funcionaria insistió en que mejorar la operación de la caseta Plan de Ayala no solo beneficiaría a los turistas que visitan Coahuila, sino también a miles de personas que diariamente utilizan esta importante vía de comunicación para trasladarse entre las regiones Sureste y Laguna del estado.