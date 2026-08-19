Casas con cuarteaduras en Fidel Velázquez pueden seguir habitadas

Las cuarteaduras habrían sido provocadas por filtraciones de agua o drenaje; personal técnico laborará una semana en reparar la red.

Las viviendas afectadas por cuarteaduras y hundimientos en la colonia Fidel Velázquez pueden continuar habitadas, ya que hasta el momento no se ha detectado un riesgo mayor para las familias, informó Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe.



La evaluación se realizó este lunes en tres viviendas ubicadas sobre la calle Artículo 123, luego de que vecinos reportaran grietas y asentamientos que podrían estar relacionados con una fuga subterránea de agua o drenaje.



Sánchez explicó que los daños más importantes se concentran en la vivienda ubicada en medio de las tres revisadas, principalmente en la parte que da hacia la calle.

“Sí se detectaron cuarteaduras importantes, principalmente en la casa de en medio. Todos los daños se presentan en la parte que da a la calle”, señaló.

De acuerdo con la revisión inicial, una de las hipótesis es que las afectaciones estén relacionadas con una posible fuga en la red de agua potable o drenaje, aunque todavía se realizan trabajos para determinar con precisión el origen.



Personal del organismo operador de agua y de Obras Públicas acudió al sector para iniciar la revisión y las reparaciones correspondientes.



Por parte de Protección Civil, inspectores levantaron actas donde quedaron documentadas las cuarteaduras y daños detectados en cada vivienda.



Pese a las afectaciones, Sánchez indicó que no fue necesario desalojar a las familias.

“Todavía las pueden habitar, no tenemos un riesgo mayor”, explicó.

El director de Protección Civil señaló que el perímetro establecido en la zona responde principalmente a la entrada de maquinaria y a los trabajos para localizar y reparar la posible fuga.



Las labores podrían prolongarse aproximadamente una semana, periodo en el que se revisarán tanto las líneas de agua como las de drenaje.

“Nos comentaban que se van a tardar aproximadamente una semana en esos trabajos de detección de fuga, tanto de agua como de drenaje, y la reparación”, indicó.

Una vez identificado y corregido el problema subterráneo, Obras Públicas continuará con la atención de los daños registrados en las viviendas.