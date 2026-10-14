Casa Rosa busca elaborar 100 pelucas oncológicas cada año

Destacó la importancia de las campañas de donación, ya que cada trenza recolectada permite avanzar en la fabricación de nuevas piezas.

La donación de cabello se ha convertido en un apoyo fundamental para mujeres que enfrentan el cáncer y la pérdida de cabello durante sus tratamientos. Briseida Hernández, directora de Fundación Casa Rosa, informó que la organización ha beneficiado a 970 personas durante sus ocho años de servicio, mediante distintos apoyos, entre ellos la elaboración de pelucas oncológicas.

Donación de cabello ayuda a elaborar pelucas oncológicas

Explicó que entregar una peluca a una mujer que ha perdido el cabello representa mucho más que un cambio de imagen, pues también contribuye a fortalecer su ánimo y darle motivación para continuar con su tratamiento.

Por ello, destacó la importancia de las campañas de donación, ya que cada trenza recolectada permite avanzar en la fabricación de nuevas piezas.

Hernández señaló que la fundación tiene como meta elaborar 100 pelucas al año, debido a que entre 70 y 100 mujeres se acercan anualmente para solicitar apoyo. Detalló que cada peluca requiere entre cinco y siete trenzas, dependiendo del grosor del cabello, por lo que las donaciones son indispensables para mantener la producción y responder a la demanda.

Albergue de Casa Rosa atiende a personas del interior de Coahuila

Agregó que, con el paso de los años, la solidaridad de la población ha aumentado y la donación de cabello se ha convertido en una práctica constante, al recibir prácticamente una trenza diaria de mujeres que deciden donar su propio cabello, el de sus hijas o el de alguna persona cercana.

Asimismo, indicó que, desde la apertura de su albergue hace dos años, Casa Rosa ha atendido a alrededor de 200 personas provenientes del interior de Coahuila, lo que ha incrementado la necesidad de mantener disponibles los apoyos para quienes deben trasladarse para recibir atención.