Casa Madero busca que su vendimia sea la más antigua

Coahuila documenta la historia de la vendimia de Casa Madero para postularla a reconocimientos turísticos nacionales e internacionales

La Secretaría de Turismo de Coahuila prepara un expediente para postular la vendimia de Casa Madero a premios de excelencia turística nacionales e internacionales, informó la subsecretaria de Turismo de Pueblos Mágicos, Martha Moncada.

La funcionaria explicó que actualmente se trabaja con historiadores para documentar la antigüedad y relevancia de esta celebración, con la intención de determinar si puede ser considerada la vendimia más antigua del continente americano.

“Estamos haciendo una carpeta porque la queremos meter a concurso”, señaló Moncada.

La subsecretaria recordó que Casa Madero es reconocida como la vitivinícola más antigua del continente americano y consideró que su vendimia reúne elementos históricos y culturales suficientes para buscar un reconocimiento similar al que han obtenido otros productos turísticos de Coahuila.

Entre los aspectos que se están documentando se encuentran las tradiciones que forman parte de la celebración, como la participación de matlachines, recorridos nocturnos con fogatas y el desfile que se realiza al día siguiente.

Moncada destacó además que la vendimia mantiene acceso gratuito al público, característica que, desde su perspectiva, la diferencia de otros eventos relacionados con el vino que manejan tarifas de entrada.

De acuerdo con la subsecretaria, la edición reciente de esta celebración reunió a más de 15 mil personas, mientras que otra vendimia abierta al público en Parras, la de Segovia, habría recibido entre 8 mil y 10 mil asistentes.

La Secretaría de Turismo busca que la celebración sea evaluada como un producto turístico de relevancia histórica, y no únicamente como uno de los eventos de temporada que se realizan en Parras.

“Creo que nosotros tenemos un producto históricamente vitivinícola muy importante ahí que vamos a poner en valor”, señaló.

La dependencia todavía no define la fecha ni el certamen específico en el que será presentada la candidatura, ya que primero deberá concluir el estudio histórico y la integración del expediente.

Moncada explicó que la intención es seguir una ruta similar a la utilizada con otros productos turísticos de Coahuila que han recibido reconocimientos, entre ellos la Ruta Vinos y Dinos y distintas cabalgatas del estado.