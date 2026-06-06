Casa Cultural de Ramos Arizpe amplia oferta de talleres gratuitos

Las autoridades municipales informaron que los cursos buscan ofrecer alternativas de aprendizaje y capacitación para la población

La Casa de la Cultura de Ramos Arizpe amplió su oferta de capacitación con nuevos talleres de diseño digital y elaboración de jabones artesanales, fortaleciendo los espacios de formación gratuitos disponibles para jóvenes y adultos del municipio.

Ubicada en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, la institución mantiene abiertas sus inscripciones para una amplia variedad de actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades tecnológicas, artísticas, recreativas y de emprendimiento.

Entre las opciones disponibles se encuentran talleres de computación, cocina, carpintería, robótica, inglés, yoga, zumba y diversas actividades artesanales, a los que recientemente se sumaron cursos de diseño en Canva y elaboración de jabones artesanales dirigidos a personas mayores de 15 años.

Las autoridades municipales informaron que los cursos buscan ofrecer alternativas de aprendizaje y capacitación para la población, además de promover espacios de convivencia y desarrollo personal dentro de la comunidad.

Las actividades se imparten en horarios matutinos y vespertinos, permitiendo que estudiantes, trabajadores y amas de casa puedan incorporarse de acuerdo con su disponibilidad.

La Casa de la Cultura se ha consolidado como uno de los principales espacios comunitarios para el acceso a actividades educativas y culturales en Ramos Arizpe, con programas orientados tanto al aprendizaje práctico como al fortalecimiento de habilidades creativas.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones para consultar horarios, requisitos y disponibilidad de los talleres, o solicitar información al teléfono 844 159 0171.

La oferta de cursos permanece abierta durante el año y forma parte de las estrategias municipales para acercar oportunidades de capacitación y desarrollo a la población.