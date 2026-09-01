Carretera Saltillo-Monclova será prioridad presupuestal

El gobernador sostuvo que durante los próximos meses buscará que los compromisos federales con Coahuila puedan reflejarse en recursos y obras concretas

La ampliación de la carretera Saltillo-Monclova será la principal prioridad de Coahuila en la negociación del paquete económico federal para 2027, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Ante la próxima presentación del presupuesto federal, el mandatario señaló que espera que se asignen recursos para concretar este proyecto, incluido entre los compromisos de la presidenta de México con el estado.

“Ojalá que en ese paquete presupuestal pueda venir, por ejemplo, el recurso para la carretera Saltillo a Monclova. Yo diría que esa es la prioridad número uno”, señaló.

Coahuila mantiene otros proyectos pendientes

Jiménez Salinas indicó que también están pendientes otros proyectos federales relevantes para Coahuila, entre ellos la reactivación de AHMSA, el avance del proyecto ferroviario y la construcción del nuevo hospital del IMSS.

Sobre el tren, señaló que el proyecto continúa avanzando y se encuentra actualmente en trabajos relacionados con el derecho de vía.

En el caso del hospital del IMSS, recordó que el Gobierno de Coahuila aportó el terreno y afirmó que la construcción presenta avances.

Buscarán recursos federales para concretar las obras

El gobernador sostuvo que durante los próximos meses buscará que los compromisos federales con Coahuila puedan reflejarse en recursos y obras concretas.

La ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, insistió, encabeza actualmente la lista de proyectos para los que el estado buscará respaldo presupuestal de la Federación.