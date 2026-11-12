Carretera Saltillo-Derramadero alcanza 96% de avance

La ampliación de la carretera a Zacatecas concluirá entre el 18 y 20 de noviembre; incluye dos puentes y mejoras de seguridad vial

La ampliación de la carretera a Zacatecas, en el tramo que conecta Saltillo con la zona industrial de Derramadero, registra un avance del 96 por ciento y se prevé que los trabajos concluyan entre el 18 y 20 de noviembre, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta.

El funcionario explicó que la infraestructura principal se encuentra terminada, incluidos los dos puentes y sus respectivos pasos inferiores, mientras que las labores pendientes corresponden a la colocación de señalamiento vial, una capa adicional de asfalto, barreras de protección y una malla para reducir el deslumbramiento provocado por los vehículos que circulan en sentido contrario.

Durante una supervisión realizada esta semana, se solicitó a la empresa constructora reforzar las señales de alto y los límites de velocidad, además de reparar entre cuatro y cinco baches detectados en la antigua vialidad, cerca de Derramadero.

Algara Acosta señaló que uno de los principales desafíos fue mantener abierta la circulación durante la construcción, debido al elevado número de trabajadores que diariamente se trasladan hacia las empresas instaladas en el corredor industrial.

La obra también requirió trabajos adicionales para reubicar una línea de agua potable que abastece a una parte importante de la población, lo que incrementó la complejidad de las intervenciones.

En Torreón, el distribuidor vial Abastos-Independencia será entregado durante esta semana, una vez concluidas las labores de limpieza, pintura y colocación de vegetación. En este proyecto también fue necesario reubicar infraestructura eléctrica de alta tensión para permitir la ejecución de los trabajos.

El secretario precisó que ambas obras representan una inversión conjunta aproximada de mil 500 millones de pesos y forman parte de los proyectos carreteros que el Gobierno de Coahuila tiene programado concluir durante noviembre.

En materia de seguridad, informó que la construcción del cuartel y del arco de vigilancia sobre la carretera a Zacatecas presenta un avance cercano al 60 por ciento, con una estimación de tres a cuatro meses para concluir el complejo.

El arco contará con cámaras de reconocimiento facial y lectura de placas vehiculares, como parte de la infraestructura de vigilancia que también se desarrolla en otros puntos carreteros de Coahuila.