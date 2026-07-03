Carniceros esperan repunte por el juego del domingo

Las expectativas son similares a las registradas durante la celebración del Día del Padre, una de las fechas de mayor movimiento para el sector

Las carnicerías de Saltillo se preparan para un fin de semana de alta demanda ante el partido que disputará la Selección Mexicana el próximo domingo. Comerciantes del ramo confían en que el encuentro deportivo motive a miles de familias a reunirse en casa y organizar la tradicional carne asada, por lo que prevén un incremento importante en las ventas de cortes para asar, carbón y otros productos relacionados.

Esperan ventas similares a las del Día del Padre

De acuerdo con vendedores, las expectativas son similares a las registradas durante la celebración del Día del Padre, una de las fechas de mayor movimiento para el sector.

Al coincidir el encuentro en un día de descanso, consideran que muchas personas optarán por disfrutar el partido desde sus hogares acompañadas de familiares y amigos alrededor del asador.

El ambiente futbolero genera optimismo entre comerciantes

Aunque restaurantes y establecimientos de comida también esperan recibir clientes durante la jornada, los carniceros confían en ser los principales beneficiados por el ambiente futbolero.

La combinación del fin de semana con el partido de la Selección Mexicana mantiene optimistas a los comerciantes, quienes anticipan una de las mejores jornadas de ventas de las últimas semanas.