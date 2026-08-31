Carlos Cervantes asume dirigencia de CONFEPIDER en Coahuila

Durante su intervención, Cervantes Hoyos señaló que desde Coahuila buscará impulsar una nueva visión sindical, enfocada en la defensa de los trabajadores

Carlos Maximiliano Cervantes Hoyos asumió como Delegado Estatal de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores (CONFEPIDER) en Coahuila, durante un acto encabezado por el Secretario General de la organización, Sergio Alberto Padilla Pérez, realizado en la capital duranguense.

Junto a Cervantes Hoyos también fueron designados Gerardo Hoyos Hernández, como Subdelegado del Sector Público, y Fernando Ramírez Díaz de León, como Subdelegado del Sector Privado, quienes participarán en las labores de fortalecimiento y acercamiento con trabajadores y organizaciones sindicales de ambos sectores.

Plantea una nueva visión sindical para Coahuila

Durante su intervención, Cervantes Hoyos señaló que desde Coahuila buscará impulsar una nueva visión sindical, enfocada en la defensa de los trabajadores, pero también en la construcción de acuerdos con el sector empresarial.

“Venimos a cambiar el sindicalismo en el norte. Queremos sindicatos fuertes, que estén en la calle y cerca de sus trabajadores; que sepan defenderlos cuando sea necesario, pero que también sepan construir acuerdos. No creemos en un sindicalismo que necesite destruir empresas para demostrar su fuerza. Queremos trabajadores fuertes, empresas fuertes y sindicatos que sepan poner equilibrio entre ambos.”

Buscará recuperar la cercanía con los trabajadores

El nuevo delegado estatal destacó que uno de los objetivos será recuperar la cercanía con los trabajadores y generar resultados desde el territorio, bajo una visión que privilegie el diálogo sobre la confrontación.