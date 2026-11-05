Cargill y Afirme presentan avances para adquirir AHMSA y MINOSA

La jueza Ruth Haggi Huerta García declaró la quiebra de AHMSA el 7 de noviembre de 2024, mientras que la sindicatura quedó a cargo de Víctor Manuel Aguilera

Cargill Financial Services y Grupo Afirme presentaron el primer informe de avances sobre las negociaciones para integrar un consorcio que permita adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) como una sola unidad productiva, dentro del procedimiento de quiebra que se sigue ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, confirmó la Jueza Ruth Haggi Huerta este miércoles en un acuerdo publicado por la autoridad judicial.

El reporte, fechado el 3 de noviembre de 2026, fue dado a conocer mediante una versión simplificada firmada electrónicamente por la jueza Ruth Haggi Huerta García. En el documento se informa que los acreedores garantizados cumplieron oportunamente con la presentación del primer informe solicitado por la autoridad judicial.

Los interesados manifestaron que consideran viable la conformación del consorcio y que las actividades desarrolladas durante este primer periodo representan pasos adecuados para avanzar hacia ese objetivo. Sin embargo, aclararon que todavía no existe una propuesta de adquisición ni un compromiso formal para comprar ambas empresas.

Entre los trabajos reportados se encuentra la firma de un memorándum y el análisis de aspectos financieros, jurídicos, contables, fiscales, regulatorios y corporativos. También comenzaron a revisar las necesidades de capital para recuperar la unidad productiva y los posibles planes de recontratación de trabajadores.

Analizan inversión, permisos y recuperación de operaciones

El informe también contempla la revisión de permisos y licencias ante autoridades federales, estatales y municipales, así como las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de proveedores esenciales.

Cargill y Afirme reportaron además comunicaciones con asesores financieros y reuniones con la sindicatura y otros terceros relacionados con el procedimiento. Estas actividades buscan reunir información para determinar las condiciones económicas y operativas que requeriría la adquisición y posterior reactivación del complejo siderúrgico y minero.

La jueza precisó que los trabajos informados no constituyen una propuesta de compra ni representan un compromiso para concretarla. Se trata de preparativos para intercambiar información y avanzar en el análisis de la viabilidad del consorcio.

La exploración de esta alternativa fue autorizada por el juzgado durante octubre, mediante un plazo de 90 días naturales comprendido del 17 de octubre de 2026 al 14 de enero de 2027. Durante ese periodo, los acreedores deberán presentar seis informes quincenales sobre los avances de sus negociaciones.

La autorización judicial no representa una adjudicación anticipada ni concede a los participantes un derecho preferente para adquirir las empresas. El propósito es permitir que analicen la posibilidad de presentar una propuesta conjunta dentro del procedimiento de enajenación.

AHMSA busca comprador después de casi cuatro años de paralización

La alternativa de Cargill y Afirme surge después de varios intentos fallidos por concretar la venta de AHMSA y MINOSA, empresas que permanecen sin actividad productiva desde diciembre de 2022.

La siderúrgica de Monclova suspendió definitivamente la producción de acero el 22 de diciembre de ese año, después de enfrentar una prolongada crisis financiera, adeudos con proveedores, dificultades para mantener el suministro de insumos y problemas para cubrir sus compromisos operativos.

La crisis se agravó durante los años siguientes y derivó en los procedimientos de concurso mercantil de ambas compañías, identificados con los expedientes 19/2023 y 77/2022. Al no conseguirse un convenio que permitiera reestructurar las obligaciones financieras de AHMSA, el procedimiento avanzó hacia la declaración de quiebra y liquidación de sus activos.

La jueza Ruth Haggi Huerta García declaró la quiebra de AHMSA el 7 de noviembre de 2024, mientras que la sindicatura quedó a cargo de Víctor Manuel Aguilera Gómez. Desde entonces, el procedimiento judicial se ha concentrado en encontrar una salida para la venta de los activos y atender los derechos de los acreedores.

Dos intentos de subasta sin concretar la venta

Durante 2026 se impulsó un procedimiento especial para vender AHMSA y MINOSA conjuntamente, como una unidad productiva indivisible, con el propósito de preservar la infraestructura industrial y facilitar su posible reactivación.

Sin embargo, los procedimientos de subasta no consiguieron concretar la operación. En la audiencia del 25 de septiembre se presentó una postura de compra, pero el interesado no acreditó posteriormente el cumplimiento de los requisitos de garantía de seriedad establecidos por el juzgado.

Ante la falta de una operación concretada, Cargill Financial Services y Grupo Afirme surgieron como una alternativa para intentar adquirir conjuntamente las empresas, aprovechando su condición de acreedores garantizados y los derechos que mantienen sobre determinados activos industriales.

El primer informe representa el inicio formal de la rendición periódica de cuentas sobre esa negociación. Los siguientes reportes deberán permitir conocer si los análisis financieros, jurídicos y operativos avanzan hacia una propuesta de adquisición que permita recuperar AHMSA y MINOSA como complejo industrial.