Cargill y Afirme piden 90 días para ofertar por AHMSA

Sin embargo, la propuesta de CIESA todavía está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad judicial

Cargill y Grupo Afirme solicitaron de manera verbal a la jueza Ruth Haggi Huerta García un plazo de 90 días para integrar una sociedad que les permita preparar una propuesta de compra por Altos Hornos de México (AHMSA), informó una fuente de la dependencia.

La petición todavía no había sido presentada por escrito ante el juzgado hasta este martes, por lo que el planteamiento permanece pendiente de formalización dentro del proceso de concurso mercantil de la siderúrgica.

Julián Torres Ávalos, representante del Grupo Defensa Laboral, señaló que la posibilidad de que nuevos interesados busquen participar mantiene abierta la expectativa entre los trabajadores, aunque cualquier propuesta deberá sujetarse a las condiciones establecidas por el juzgado.

Cargill y Afirme buscan tiempo para integrar propuesta por AHMSA

El planteamiento surge después de la subasta realizada el 25 de septiembre en la Ciudad de México, donde se presentó una oferta económica de mil 400 millones de dólares por parte de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA).

Sin embargo, la propuesta de CIESA todavía está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad judicial, entre ellos la acreditación de los recursos ofrecidos y de la garantía de seriedad correspondiente.

La cantidad establecida como garantía representa aproximadamente 56.3 millones de dólares, equivalente al cinco por ciento del valor de referencia fijado para el proceso de venta de los activos de AHMSA y Minera del Norte.

La aparición de Cargill y Grupo Afirme plantea ahora un escenario adicional dentro del proceso, debido a que ambas empresas buscan disponer de un periodo de 90 días para integrar una estructura empresarial y preparar una eventual oferta.

Venta de AHMSA sigue condicionada al cumplimiento de requisitos

La solicitud verbal no representa hasta ahora una nueva oferta formal de compra, debido a que el planteamiento todavía debe presentarse por escrito y ser analizado por el juzgado encargado del concurso mercantil.

Mientras tanto, la propuesta presentada por CIESA durante la subasta continúa sujeta a la acreditación de los requisitos financieros y legales establecidos para los participantes.

Para los trabajadores, el proceso mantiene especial importancia debido a que la eventual venta de AHMSA está vinculada con la posibilidad de reactivar las operaciones de la empresa y atender los compromisos laborales pendientes.

Julián Torres Ávalos ha señalado que los obreros requieren certeza sobre el futuro de la compañía y que cualquier interesado deberá demostrar capacidad para cumplir con las condiciones del proceso y atender las obligaciones derivadas del concurso mercantil.

La solicitud de Cargill y Grupo Afirme deberá ser formalizada ante el juzgado para conocer sus alcances y determinar si el plazo solicitado puede incorporarse al procedimiento de venta de AHMSA.