Carestía obliga a comerciantes a recortar inversión en tianguis

Alza en productos básicos y bajas ventas reducen hasta 50% el surtido en puestos de Ramos Arizpe, afectando su operación diaria

El incremento en los precios de productos básicos y la baja en las ventas han llevado a comerciantes de los mercados sobre ruedas en Ramos Arizpe a reducir hasta en un 50 por ciento la inversión que destinan para surtir sus puestos en el Mercado de Abastos de Saltillo, situación que ya impacta directamente en su actividad diaria.

Así lo señaló Oliver de la Cruz, comerciante ambulante, quien explicó que frutas y verduras como el tomate, la cebolla, el chile y el frijol han registrado aumentos recientes.

Detalló que actualmente el tomate se vende entre 60 y 65 pesos por kilo, la cebolla en 25 pesos, el chile en 80 pesos y el frijol entre 35 y 40 pesos.

Indicó que estos incrementos han obligado a modificar su forma de trabajo, ya que antes realizaba compras diarias, mientras que ahora debe surtirse para dos o hasta tres días, debido a la baja rotación de productos.

“Lo que compraba para un día, ahora lo saco en tres”, comentó.

El comerciante explicó que esta situación también ha reducido su capacidad de inversión, al pasar de surtir mercancía por alrededor de 15 mil pesos a invertir cerca de 7 mil pesos, lo que representa una disminución considerable en el volumen de productos disponibles.

Aunado a ello, señaló que las ventas han disminuido, ya que los consumidores también enfrentan el impacto del aumento en los precios, lo que se traduce en menor afluencia y consumo en los mercaditos.

Asi mismo señaló que, aunque los mercados continúan operando de manera regular en distintos puntos del municipio, la situación económica ha obligado tanto a comerciantes como a clientes a ajustar sus hábitos de compra ante el encarecimiento de la canasta básica.